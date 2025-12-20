Anthony Joshua heeft na zijn zege op Jake Paul, die hij op knock-out versloeg, een nieuwe tegenstander in het vizier: Rico Verhoeven. Volgens bokspromotor Eddie Hearn is de Nederlander topkandidaat voor een clash tegen Joshua begin volgend jaar.

Volgens De Telegraaf gaat Verhoeven officieel de overstap maken van het kickboksen naar het boksen. Eerder gingen er nog geruchten over een mogelijke overstap naar de UFC, waar The King of Kickboxing zijn vechtsportcarrière een nieuw leven in zou blazen binnen Mixed Martial Arts.

Onderhandelingen

Direct na zijn zege greep Joshua de gelegenheid aan om Tyson Fury openlijk uit te dagen voor een gevecht. Toch werd er ook al direct gespeculeerd over een boksgevecht tussen Joshua en Verhoeven. Hearn lijkt die geruchten te bevestigen. De promotor gaf aan bezig te zijn met onderhandelingen voor een gevecht voor Joshua in het voorjaar, vóór een clash tegen Fury.

Het zou volgens hem niet lang meer duren voordat de onderhandelingen afgerond zijn. Of de onderhandelingen écht over Verhoeven zouden gaan, wil Hearn niet bevestigen. "Rico, of wie het ook is", liet hij weten. Verhoeven was onlangs met zijn manager Karim Erja in Saudi-Arabië, waar het gevecht tussen Fury en Oleksanr Usyk plaatsvond. Daar zouden ook plannen uitgewerkt zijn over de toekomst van Verhoeven.

Dubbele kaakbreuk

Onlangs maakte Verhoeven bekend na ruim tien jaar afstand te zullen doen van zijn troon bij Glory. De wereldkampioen verdedigde zijn wereldtitel liefst twaalf keer. De laatste persoon die een poging deed het Nederlandse zwaargewicht te onttronen was voormalig lichtzwaargewicht-kampioen Artem Vakhitov. Dat gebeurde tijdens het jubileumevenement Glory 100 in juni. De Rus maakte echter weinig kans. Verhoeven domineerde vijf rondes.

Joshua versloeg Paul tijdens de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag op basis van een knock-out. Vanaf de vijfde ronde kwam de Amerikaanse verloofde van Jutta Leerdam in de problemen. Hij kreeg flinke stoten te verwerken en werd liefst twee keer tegen het canvas geslagen. In de zesde ronde kwam de fatale knock-out, die een dubbele kaakbreuk bij Paul veroorzaakte.