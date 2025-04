Johan Derksen ontbreekt bij Vandaag Inside, Wilfred Genee corrigeert zichzelf na verklaring

Een opvallende start van Vandaag Inside. Normaal zit Johan Derksen daar natuurlijk, maar hij ontbrak verrassend genoeg in de uitzending van dinsdag. Genee gaf een hele korte toelichting. Pas 24 uur later, toen Derksen na één uitzending afwezigheid weer terugkeerde, bleek wat de ware reden was.

Wilfred Genee noemde het dinsdag 'niet zomaar een uitzending'. Niet Derksen, maar Albert Verlinde zat rechter tegenover hem. Volgens Genee ontbrak De Snor vanwege 'privéproblemen' en kon hij niet aanwezig zijn in Hilversum. Wat er precies speelt, vertelde de presentator van het programma niet. Er gingen al snel een boel geruchten rond, die zijn dochter woensdagmiddag al ontkrachtte. Woensdagavond deelde Derksen bij zijn terugkeer de reden van zijn afwezigheid.

Genee corrigeert zichzelf

Kort nadat hij het woord privéproblemen in de mond nam, corrigeerde Genee zichzelf. "Omstandigheden moet je dan zeggen, privéomstandigheden. Zo hoor je dat te zeggen." Vervolgens verlegt hij het gesprek naar bargasten Merel Ek en Tina Nijkamp. Naast Verlinde en Genee zijn René van der Gijp en Valentijn Driessen ook aanwezig.

Eerste absentie sinds incident

De laatste keer dat Derksen verstek liet gaan bij het programma was in november. Toen liep hij boos weg na een opmerking van Genee. Een dag later ontbrak hij tijdens de uitzending.

De inmiddels 76-jarige Derksen is al sinds jaar en dag een bekend gezicht op televisie. Eind jaren '90 maakte hij zijn televisiedebuut als een van de gasten bij het programma Sport aan Tafel. Uiteindelijk maakte dat, met Genee, een doorstart als Voetbal Insite. In de jaren daarna veranderde het voetbalpraatprogramma meermaals van naam, maar Derksen bleef altijd betrokken.

Daarvoor was hij al tientallen jaren actief als hoofdredacteur bij Voetbal International. Bij dat tijdschrift stopte hij in 2013 als grote baas.

Woensdagavond wel aanwezig?

Het is nog niet bekend of Derksen woensdagavond wel weer aanschuift. Normaal gesproken is hij elke doordeweekse avond aanwezig. Van der Gijp is de enige die een vaste dag kan overslaan. Hij wordt op woensdag steevast vervangen door Verlinde.