Johan Derksen over 'unieke man' bij Vandaag Inside: 'Hij heeft een hele rij mooie appartementen'

Johan Derksen heeft een boekje opengedaan over voormalig tafelgast van VI: Jan Boskamp. Hij noemt de oud-voetballer een 'unieke man' en weet ook dat hij zijn geld goed heeft geïnvesteerd. "Over Jan hoeven we ons geen zorgen te maken."

Het vaste gezicht van Vandaag Inside vertelt in de podcast Route 64 die hij maakt met Henk Kuipers over Boskamp, die in het verleden regelmatig te gast was bij VI. Kuipers was groot fan van de oud-Feyenoorder.

"Het is een unieke man", zegt Derksen over Boskamp. "Als Jan er zat was iedereen tevreden, want hij was de teddybeer van Nederland." De bromsnor kent Boskamp al heel lang en heeft zelfs met hem in dienst gezeten. De twee speelden samen in het militaire elftal. Inmiddels woont de 76-jarige in België en vindt hij het te ver rijden om nog in Nederland aan te schuiven bij tv-programma's.

'Voetbalcentjes'

"Jan kan leuk praten over voetbal, maar hij zegt niet zo veel schokkende dingen", vervolgt Derksen. Hij vindt wel dat Boskamp slimme keuzes gemaakt heeft. "Jan heeft al zijn voetbalcentjes geïnvesteerd in onroerend goed."

"Hij heeft een hele rij mooie appartementen in Brussel en incasseert iedere maand de huur. Over Jan hoeven we ons geen zorgen te maken." "Ik heb altijd zo gelachen als hij vertelde hoe hij in Dubai uitbetaald kreeg", zegt Kuipers. Boskamp coachte daar Al Wasl van 2001 tot 2002. "Met zo'n zak geld. In die tijd kon dat nog."

Vervolgens vertelt Derksen ook nog een leuke anekdote over de manier waarop Boskamp zijn vrouw heeft ontmoet. De 76-jarige leerde zijn tweede vrouw Lydia namelijk kennen in zijn onderbroek:

Derksen hield geen cent over

De financiële situatie van Derksen na zijn voetbalcarrière was heel anders. Hij onthulde dat hij 'geen cent heeft overgehouden' toen hij stopte op 28-jarige leeftijd. "Maar ik had ook geen schulden en ik heb twaalf jaar plezier gehad."