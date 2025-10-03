Presentator Beau van Erven Dorens uitte onlangs stevige kritiek op het programma Vandaag Inside. Die woorden ontgingen Johan Derksen niet. Tijdens de uitzending van woensdagavond liet hij dan ook duidelijk blijken wat hij van die opmerkingen vond.

Van Erven Dorens liet zich recentelijk negatief uit over Vandaag Inside in een interview met TROS Kompas. "Ik kijk niet naar Vandaag Inside, uit principe", legde hij uit. "Ze hebben veel succes, maar ik houd niet van dat pesterige en cynische dat erin zit. Ik ben veel meer een positief type. Ik houd van de milde, warme kracht in plaats van de cynische kracht."

'Slecht geslapen'

Deze uitspraak liet Derksen niet aan zich voorbijgaan en deelde dan ook met een knipoog zijn mening over zijn collega-presentator. "Van Beau heb ik heel slecht geslapen vannacht. Je weet dat ik daar gevoelig voor ben."

"Beau vindt het helemaal niks dit programma, terwijl wij Beau echt een baas van een presentator vinden", voegde de Sigaarsnor er met een sarcastische toon aan toe. Dit zorgde voor lachende gezichten aan tafel, waarbij Wilfred Genee op speelse wijze werd geplaagd dat hij nog wat van Van Erven Dorens zou kunnen leren.

'Walgelijk programma'

Vervolgens sloeg Derksen een serieuzere toon aan. Volgens hem ontbreekt het Van Erven Dorens aan het vermogen om een talkshow overtuigend te presenteren. Hij spaarde hem niet en noemde Casa Di Beau 'een walgelijk programma'. Dat een ervaren tv-maker als Beau kritiek heeft op Vandaag Inside, terwijl zijn eigen shows volgens Derksen tekortschieten, vindt hij onbegrijpelijk.

Mysterieuze opnames

Waar de oud-hoofdredacteur van Voetbal International op woensdagavond duidelijk was over de kritiek, sprak hij tijdens de uitzending van donderdagavond mysterieuzere woorden uit.

Aan het begin van de show vraagt Genee 'of ze het nog ergens over gaan hebben vanavond', waarop Derksen antwoordt: "We komen net uit de filmopname, hè? Daar mogen we niks over zeggen. Ik vond het belachelijk trouwens, dat we in die kou bloot moesten."

Waar de opnames, waarin de heren volledig naakt te zien zijn, precies voor bedoeld zijn, is nog niet bekend. Binnenkort volgt daar meer duidelijkheid over.