Voormalig tafelgast Olcay Gulsen heeft een boekje open gedaan over haar ervaringen bij Vandaag Inside. Het programma van Wilfred Genee en oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen is volgens haar behoorlijk 'extreem' en een 'gevaarlijke omgeving'.

Gulsen heeft in het verleden al eens kritiek op geuit op de talkshow, waar ze eerder nog wel eens aanschoof. Ze liet bijvoorbeeld weten dat hij denkbeelden niet altijd matchten met die van het VI-trio.

In de podcast Lightless Lounge blikt ze terug op haar ervaringen bij het SBS6-programma, waar ze haar ongezouten mening gaf. "Het is zo belangrijk om in zo'n programma juist je stem te laten horen. Ik heb niet geweken waar ik zelf voor sta", zegt Gulsen.

'Gevaarlijk'

Toch kreeg ze vaak te horen dat ze beter niet kon aanschuiven in 'een vrouwonvriendelijke, racistische omgeving'. Maar zelf vond ze dat juist wel belangrijk, vertelt ze. "Als we allemaal mensen met een andere mening juist ontwijken, dan wordt het best wel een gevaarlijke, superextreem rechtse omgeving."

Ze is inmiddels niet meer welkom aan tafel, zo liet Derksen eerder weten. Daar legt Gulsen zich bij neer, maar ze vind het ook jammer dat ze geen tegengeluid meer kan geven. "Er kijken zoveel mensen naar, dus ik vind het jammer dat het ongenuanceerd wordt als het alleen maar mensen zijn die hetzelfde denken."

'Dan openen ze de aanval'

"Ze durven het ook echt niet", vervolgt ze. "Ze zitten daar in hun veilige omgeving, je mag hen nooit afvallen en ze komen altijd voor elkaar op." Gasten met een afwijkende mening worden volgens Olcay al snel de deur gewezen. "Het is altijd gewoon heel erg gestuurd en als jij daar in je eentje zit en je denkt anders, openen ze per definitie de aanval op je."

Televizier-Ring

Vandaag Inside is nog steeds razendpopulair. Het programma is zelfs genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2025, de meest prestigieuze tv-prijs van Nederland. Na een eerdere overwinning in 2011 mochten ze niet meer meedoen, maar nu is VI toch weer genomineerd.

In 2025 wordt de Gouden Televizier-Ring voor de zestigste keer uitgereikt aan het favoriete tv-programma van het jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie mogen voormalig winnaars (van vóór 2019) opnieuw meedoen aan de verkiezing. De talkshow gaat de strijd aan met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.