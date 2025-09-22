Dat Pep Guardiola een temperamentvolle man is, is inmiddels wel bekend. Maar op zondag deed de manager van Manchester City wel iets heel opvallends. Dat zagen de heren van 'Vandaag Inside' ook gebeuren.

Wilfred Genee kondigt het opvallende moment aan tijdens de uitzending van VI op maandagavond. "Zo nu en dan moet je wat liefde tonen in het veld", steekt de presentator af.

Kus

Normaal gesproken uit je liefde op het veld met bijvoorbeeld een knuffel of omhelzing, maar Guardiola pakt het anders aan. Op het scherm verschijnt intussen een fragment uit de wedstrijd van zondag tussen Manchester City en Arsenal. "Zo'n Guardiola, die pakte gewoon even de vierde man beet", lacht Genee, terwijl te zien is hoe de Spaanse manager hem een kus geeft.

"Dat kan toch niet waar zijn?!", schreeuwt scheidsrechter Bas Nijhuis uit bij het zien van de beelden. Hij krijgt vervolgens de vraag of dit door de beugel kan. "Ik vind dit niet kunnen hoor", antwoord hij stellig.

Ongewenst

Daar is Johan Derksen het helemaal mee eens. "Dit zijn nou ongewenste intimiteiten", oppert de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Ik vind het niet kunnen dat de ene man een andere man ongewenst kust."

Ondertussen grapt Valentijn Driessen dat bepaalde mensen het misschien wel leuk vinden als het bij hen gebeurt. "Sommige scheidsrechters hebben er denk ik geen bezwaar tegen."

Emotioneel

Dit keer haalt Guardiola het nieuws met een kus, maar de Spaanse manager staat wel vaker in de schijnwerpers door zijn emotionele gedrag. Tijdens wedstrijden is hij continu in beweging: coachend met wilde armgebaren, roepend naar zijn spelers en soms bijna fysiek meespelend met de acties op het veld. Hij kan uitbundig juichen, maar net zo goed fel en gefrustreerd reageren.

Dat laatste kennen we nog wel in Nederland. Tijdens de Champions League-wedstrijd van vorig seizoen tussen City en Feyenoord ging Guardiola compleet uit zijn dak. Zijn ploeg stond comfortabel met 3-0 voor, maar in de slotfase knokten de Rotterdammers zich terug en sleepten met 3-3 alsnog een punt uit het vuur. Uit frustratie begon Guardiola zo heftig over zijn hoofd te krabben dat er bloederige krassen achterbleven — iets wat destijds tot de nodige hilariteit leidde.