Roxane Knetemann zat in het verleden regelmatig op de barkruk van het programma Vandaag Inside. Toch kreeg de 38-jarige oud-wielrenster onlangs een aantal denigrerende sneren van Johan Derksen. Knetemann reageert bij Sportnieuws.nl redelijk positief op die opmerkingen van het bekende tv-gezicht.

Derksen ergerde zich tijdens een aflevering van VI eind augustus over het feit dat veel mensen in de televisiewereld een eigen management hebben.

'Roxane, zonde van je geld joh'

In zijn betoog haalde de 76-jarige Derksen ex-toprenster Knetemann (38) aan. "Ik begrijp ook niet dat al die mensen een manager hebben bij de tv. Dat meisje van dat wielrennen was hier twee keer geweest en de derde keer had ze een manager. Roxane ja. Dan denk ik: meisje, zonde van je geld joh.''

Schepje er bovenop

Derksen deed er vervolgens in zijn podcast Groeten uit Grolloo nog een schepje bovenop. Hierin sprak hij opnieuw zijn verbazing uit over Knetemann. "Ik word helemaal gek tegenwoordig, je struikelt over managers. Bij ons ook. Bij mensen die af en toe een keer op tv gevraagd worden, word je nu doorverbonden met een management. Dat meisje dat bij ons over wielrennen praat, hoe heet ze ook weer? Die dochter van Knetemann. Die was twee keer bij ons op tv geweest en toen had ze een manager. Die vragen twintig procent en dat gooi je gewoon weg.''

'Ik haal daar mijn schouders over op'

In een gesprek met Sportnieuws.nl reageert Knetemann op de denigrerende opmerkingen van Derksen. "Ik heb zijn opmerkingen niet als naar ervaren. Ik weet dat Johan (Derksen, red) zo is. Ik vind hem nog steeds een aardige man. Hij weet goed hoe hij zijn programma’s moet maken. Als hij mij daarin als voorbeeld wil gebruiken, wat maar voor de helft klopt, dan haal ik daar mijn schouders over op. Als de mannen mij weer uitnodigen, zeg ik zeker geen nee. Ik vind ze fantastisch."

'Natuurlijk heeft VI aandeel gehad'

Knetemann is sinds kort koersdirecteur van de nieuwe NIBC Tour of Holland die in oktober wordt gereden. Een rol die ze volgens haarzelf mede te danken heeft aan haar optredens bij VI. "Ik kan niet ontkennen dat VI mijn gezicht veel bekender heeft gemaakt, dan alleen mijn werk als commentator bij de NOS. Dat heeft natuurlijk aandeel gehad in mijn aanstelling als koersdirecteur van de Tour of Holland."