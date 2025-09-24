Thomas van Groningen brak de afgelopen jaren door met zijn optredens in Vandaag Inside en De Oranjezomer. Dat heeft hem een bijzondere nominatie opgeleverd voor de Televizier Talent Award. Zijn eerste beelden op televisie was een opvallende sprint in Den Haag.

Van Groningen heeft veel campagne gevoerd voor de nominatie. Dat deed hij met name bij VI. Johan Derksen is dan ook groot fan van hem en heeft Van Groningen graag als gast in het praatprogramma. "Maar hij is niet zo van die prijzen", aldus het talent.

Van Groningen begon zijn carrière bij de radio. Zijn grote doorbraak op televisie was een sprintje achter Mark Rutte aan toen de voormalig minister president van Nederland te laat was voor een debat in de tweede kamer.

Het hilarische fragment werd nog vaak getoond in tv. "Wilfred Genee heeft er heel veel grappen over gemaakt", aldus Van Groningen. "Daarna heeft hij me een keer meegenomen naar De Oranjezomer en dat was eigenlijk het begin."

Robbert Rodenburg

Ook Robbert Rodenburg is genomineerd in de categorie Talent. Hij is bekend van zijn openhartige interviews in de serie Open Kaart. Daar deden ook veel topsporters hun verhaal. Onder anderen Jutta Leerdam, Harrie Lavreysen en Femke Bol waren te gast in het programma.

Stefan Jurriëns

Stefan Jurriëns is ook genomineerd. Hij is bekend van StukTV. Dit jaar was hij op televisie als deelnemer aan het programma Het Perfecte Plaatje. Daar deed ook oud-voetballer Wim Kieft aan mee. Hij werd de publiekslieveling in de strijd om de beste fotograaf te worden.

Jurriëns haalde de finale in het programma, maar verloor die van Irene Moors. Kieft werd uitgeschakeld na een naaktshoot. Hij volede zich erg ongemakkelijk bij zijn schaarsgeklede model.

Presentator

In de categorie beste presentator zijn twee collega's van Van Groningen genomineerd. Hélène Hendriks maakt kand op de prijs. Zij werd in juli nog vervangen door Van Groningen als presentator van De Oranjezomer toen zij aan het revalideren was van een operatie aan haar rug.

Ook Wilfred Genee maakt kans op de titel 'beste presentator' dankzij zijn vaste plek aan tafel bij Vandaag Inside.