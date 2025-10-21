Vandaag Inside vierde afgelopen week een schitterende mijlpaal met de winst van de Gouden Televizier-Ring. Tegen de verwachtingen in was niet presentator Wilfred Genee, maar Hélène Hendriks de gangmaker op het feest. Zij tikte hem dan ook op de vingers.

VI mocht donderdag de prestigieuze televisieprijs in ontvangst nemen. Die werd in Carrè opgehaald door Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek. Het vaste trio aan de talkshowtafel, Genee, Johan Derksen en René van der Gijp maakte die avond namelijk een speciale live-uitzending vanuit Hilversum.

Het duurde dus wel even voordat de ring daar was aangekomen, onthult Genee in gesprek met Shownieuws. "Toen viel het een beetje dood daar in die studio." Daarom besloot de presentator maar een liedje te zingen. "Alleen ze kwamen maar niet, dus ik moest blijven zingen."

Daar was Derksen niet blij mee. "Johan stond de hele tijd te kijken van: wat is dit verschrikkelijk." En zelf had Genee het na een tijdje ook wel gezien. "Om 00.30 uur wilde ik eigenlijk wel naar huis."

'Dat kun je niet maken'

Hij werd echter op de vingers getikt door Hendriks, die inmiddels met de trofee was gearriveerd. "Toen zeiden de visagisten en Hélène: 'Dat kun je echt niet maken'", aldus Genee. "De moeder van Hélène kwam nog binnen en haar tante... Er was een band geregeld, karaoke, een dj. Ja, dan vind ik ook dat ik mijn verplichting na moet komen."

"Dus we zijn nog even blijven hangen." Hendriks stond uiteindelijk ook op het podium met een microfoon in haar hand om een liedje te zingen en er werd tot de late uurtjes gefeest.

De ring heeft nu een plekje gekregen achter de schermen bij de productie van VI. "Maar we hopen eigenlijk dat er nog twee extra gemaakt worden, zodat Johan, René en ik er allemaal één hebben."