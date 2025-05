Johan Derksen zorgt voor verbijstering bij Vandaag Inside: 'Dat is levensgevaarlijk, man!'

Johan Derksen heeft een schokkende onthulling gedaan in Vandaag Inside. Hij overweegt om op zijn 76-jarige leeftijd weer een sportieve hobby op te pakken, maar volgens de andere tafelgasten is dat erg onverstandig.

Het gaat in de uitzending van donderdag over de verkeersdrukte in Nederland. Niet alleen op de snelweg, maar ook op de fietspaden. "En jij zou weer gaan fietsen, dus voor jou is dat een probleem natuurlijk", zegt presentator Wilfred Genee tegen Derksen.

René van der Gijp is verbijsterd als hij dat hoort. "Ik neem toch niet aan dat jij weer op zo'n wielrenfiets gaat zitten", zegt hij verbaasd. "Jawel", reageert de bromsnor. "Ja dat gaat hij serieus doen", zegt Genee lachend.

Levensgevaarlijk

"Maar ik vind het ook gevaarlijk wat hij gaat doen hoor", aldus Genee. "Voorovergebogen op zo'n racefiets... Dat is levensgevaarlijk, man."

"Ik vind het heerlijk, iedere dag een stukje fietsen", vervolgt Derksen serieus. En een elektrische fiets is voor hem ook geen optie. Daarover had hij in een eerder uitzending al een duidelijke mening. "Ik was altijd al verbaasd dat oma’s uit het bejaardentehuis mij op mijn racefiets inhaalden, op hun elektrische fiets. Dat gaat veel te hard joh, die elektrische fietsen voor die oude wijven."

'Verslaving'

Derksen vertelde een aantal jaar geleden tegen Bicycling over zijn hobby. “Ik kreeg al snel de smaak te pakken. Ik kocht een duurdere fiets en hees me in echte wielerkleding. Het werd een echte verslaving", zei hij. "Ik reed elke dag een rondje van een kleine dertig kilometer. Als ik langer fiets, krijg ik namelijk een zere kont.”