Affaire voetbalicoon Ruud Gullit verklapt door Johan Derksen: 'Dat werd een relletje'

Johan Derksen is altijd goed voor een aantal smakelijke anekdotes en de dinsdagaflevering van Vandaag Inside was daarop geen uitzonderingen. Toen het onderwerp condooms werd aangehaald, moest 'De Snor' een oud verhaal over Ruud Gullit kwijt.

In het programma gaat het al vroeg over zaken als condooms. Presentator Wilfred Genee snijdt het onderwerp aan en wil bovendien weten of Derksen zijn jongeheer een naam noemt. Daarop reageert hij gevat: 'Wilfred'.

Vervolgens kent Derksen nog een paar verhalen uit zijn ietwat jongere jaren. "Condooms kon je in Nederland niet komen, er was maar één adres in de stad. Dat was een feestwinkel. Daar duurde je niet naar binnen, dan geneerde je ook nog."

Dit is de vriendin van Ruud Gullit: Karin de Rooij leerde oud-topvoetballer kennen via Gordon Oud-topvoetballer Ruud Gullit is al geruime tijd gelukkig in de liefde met zijn vriendin Karin de Rooij. Na drie scheidingen lijkt hij toch nog de ware te hebben gevonden. Lees hier alles wat je over haar moet weten.

Johan Derksen gaat condooms halen

Gelukkig had Derksen een alternatief, want als profvoetballer kwam hij geregeld over de grens. "Als je in Duitsland ging voetballen, kon je uit de automaat op wc's condooms halen. Dan kwam je met zakken vol condooms terug." Om er grappend aan toe te voegen. "Voor mij was het lastig want ik had altijd extra large nodig."

Estelle Cruijff (ex van Ruud Gullit) leert 'duistere kant kennen': 'Het is eten of gegeten worden' Estelle Cruijff (46), de ex van topvoetballer Ruud Gullit en dochter van de broer van Johan Cruijff, deed mee aan het televisieprogramma 'De Verraders'. Dat bleek een leerzame ervaring te zijn voor de actrice, presentatrice, model en modeontwerpster.

Pikant verhaal Ruud Gullit

Vervolgens komt hij nog even terug op het feit dat sommigen hun jongeheer een naampje geven. Derksen weet nog wel een sappig verhaal over Ruud Gullit uit zijn tijd in Engeland. "Ruud zat bij Newcastle United en had een affaire met een serveerster van een Italiaanse restaurant waar hij altijd ging eten." Dat lekte uiteraard uit, want de pers ging er mee aan de haal. "Dat werd een relletje, tabloids duikten er bovenop."

De Engelse pers had de desbetreffende dame snel te pakken en dat leverde een smaakvol verhaal op, zo weet Derksen. "Zij gingen die mevrouw interviewen. Ze vertelde dat Ruud hem altijd Little Rudy noemde, maar hij was allesbehalve little."

Voetbalicoon Ruud Gullit geeft inkijkje in zijn liefdesleven: 'Daar heb ik mazzel mee gehad' De aankomende editie van de KLM Open wordt een hele bijzondere, want niemand minder dan Ruud Gullit fungeert bij het grootste golftoernooi van Nederland als toernooidirecteur. De oud-voetballer is groot fan van de sport en blijkt het wat dat betreft goed getroffen te hebben met zijn vriendin.

Turbulent liefdesleven Ruud Gullit

De voormalig topvoetballer was niet altijd als voetballer spraakmakend, maar ook zijn privéleven maakte een hoop los. Inmiddels is hij al jaren samen met vriendin Karin de Rooij, maar de jaren daarvoor had hij ook de nodige andere spraakmakende huwelijken. In totaal trouwde Gullit drie keer, maar alle drie die huwelijken hielden geen stand. In totaal heeft Gullit zes kinderen bij drie verschillende vrouwen. Inmiddels is hij ook opa.