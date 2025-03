Jutta Leerdam doet grootste droom uit de doeken voor miljoenenpubliek: 'Had ik al voordat ik Jake Paul begon te daten'

Topschaatsster Jutta Leerdam kan er eind deze maand nog meer fans bijkrijgen. Haar vriend Jake Paul zet haar namelijk flink in de belangstelling. Trots stelt hij de Nederlanse voor aan een internationaal publiek: "Ontmoet Jutta". Daardoor leerden velen een kant van Leerdam kennen die we niet altijd zien.

De familie Paul krijgt een eigen realityserie die vanaf 27 maart te zien is op HBO Max. Leerdam zal ook een grote rol krijgen in Paul American. Dat bleek al uit de poster voor de tv-show, waarop de schaatskampioene schitterde.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Jake en zijn broer Logan, maar vader Greg Paul, moeder Pam Stepnick en Logans partner Nina Agdal en hun pasgeboren baby zullen te zien zijn in de serie.

'Loterij gewonnen'

Leerdam stond al vaker in de spotlight met haar vriend. Zo trok ze de aandacht tijdens het veelbesproken gevecht van Paul tegen Mike Tyson en heeft ze inmiddels ruim vijf miljoen volgers op Instagram. Toch wordt ze voor de première van de serie nog een keer voorgesteld aan het Amerikaanse publiek. De volgers van het stel zijn meteen onder de indruk. "Hij heeft de loterij gewonnen met zijn vriendin", reageert iemand.

"Jutta is zesvoudig wereldkampioen schaatsen", zegt Paul over zijn vriendin in een video op Instagram. "Ik wil olympisch kampioene worden", vult Leerdam zelf aan. "Dat doel heb ik al mijn hele leven, nog voordat ik Jake begon te daten."

Hard werken

Daarna is de entertainer en bokser weer aan het woord. "Zij inspireert me", zegt hij over zijn vriendin. "Omdat ze zo hard werkt." De video wordt afgesloten met een chaotisch beeld van hun éénjarig jubileum. Paul steekt vuurwerk af om zijn liefde voor Leerdam te laten blijken, maar dat vindt de schaatsster maar eng.

De 26-jarige Leerdam moet dit jaar hard werken om haar ultieme olympische droom waar te maken. De Winterspelen vinden in 2026 plaats in Milaan. Afgelopen editie greep ze net naast het goud op de 1000 meter. Miho Takagi was sneller op die afstand.

WK afstanden

De concurrenten zullen zaterdag ook de strijd met elkaar aangaan op de WK afstanden in het Noorse Hamar. Naast de 1000 meter komt Jutta ook in actie op de 500 meter. Daar is Femke Kok de absolute topfavoriete. Donderdag doet ze ook mee op de teamsprint.

De 28-jarige Paul komt zijn vriendin aanmoedigen. Hij werd door schaatsbond ISU uitgenodigd om bij de WK aanwezig te zijn. "Volgens mij vinden ze hem bij de ISU wel interessant omdat hij super goed is in dingen vermarkten. Ze kunnen vast iets van hem leren. Dat is goed voor de sport", zei Leerdam daarover.