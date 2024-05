Jutta Leerdam duikt samen met haar zussen de zee in, en dat bevalt uitstekend

Jutta Leerdam besloot vorige week om solo verder te gaan en zich niet aan te sluiten bij een schaatsploeg. Dat betekent dat ze zich dus niet aan schema's van anderen hoeft te houden en daar profiteert ze volop van.

Leerdam deelt op haar Instagram een video waarop ze met haar zussen Merel en Beaudine een duik neemt in de zee. "Geen ijsbad, hier hebben we de Noordzee", schrijft Leerdam bij de beelden. Haar oudere zus Merel laat weten dat ze genoten heeft op het strand: "Graag meer van dit soort avonden!"

Moederdag

Leerdam laat via haar Instagram duidelijk weten dat haar familie veel voor haar betekent. Dat was eerder ook al duidelijk geworden. Op Moederdag deelde ze namelijk al een bijzonder emotionele boodschap over haar moeder, waarin ze mooi nieuws deelde over haar gezondheid.

Jutta Leerdam brengt emotionele boodschap op speciale Moederdag: 'Ik heb het hier nooit gedeeld' Het is Moederdag en dat is een emotionele dag voor Jutta Leerdam. De topschaatsster deelde nieuws over haar zieke moeder in een beladen boodschap op Instagram. Ook dankte ze haar 'andere moeder' voor haar zorgen.

Eigen schema

Leerdam hakte afgelopen week na maandenlange speculaties de knoop door dat ze individueel verder gaat. Ze kwam er met Jumbo niet uit tijdens de contractonderhandelingen, waarbij beide partijen daarna met een totaal andere lezing kwamen. Ze moest dus op zoek naar een nieuwe ploeg, maar besloot alleen verder te gaan richting de Spelen van 2026.

'Volg je hart': Jutta Leerdam laat voor het eerst van zich horen na keuze om solo te gaan Jutta Leerdam maakte afgelopen week de dappere keuze om alleen naar de Winterspelen van 2026 in Milaan toe te werken. Ze bedankte Team IKO, met wie Leerdam bijna een overeenkomst had, voor de gesprekken. Het precieze project van Leerdam is nog niet bekend, daar liet ze nog weinig over los. Via TikTok deelde de schaatsdiva wel wat, met cryptische teksten die lijken te gaan over haar keuze.

De 25-jarige schaatsster heeft daarom met niemand anders rekening te houden en kan haar eigen tijd indelen. Andere schaatsploegen als Team IKO en Reggeborgh zijn deze week in Zuid-Europa voor een trainingskamp. Leerdam was met IKO ook in gesprek over een samenwerking, maar uiteindelijk liepen ook die gesprekken op niets uit.

Jake Paul

Leerdam is weer terug in Europa nadat ze wekenlang aan de andere kant van de oceaan zat bij haar vriend Jake Paul. De 25-jarige schaatsster moest zich echter gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen en vloog daarom terug naar Nederland. Paul moet zich zelf trouwens ook richten op zijn volgende wedstrijd.

Jake Paul tegen Mike Tyson: van de grote angst van Jutta Leerdam tot de vergaande voorbereidingen Nog voordat Jake Paul en Mike Tyson de ring in zijn gestapt, is hun gevecht al het meest spraakmakende duel van het jaar. De datum van 20 juli komt steeds dichterbij. In dit artikel hebben we daarom alles nog een keer op een rij gezet. Van de vergaande voorbereiding van Tyson tot de grote angst van Jutta Leerdam.

Hij vecht namelijk op 20 juli tegen niemand minder dan Mike Tyson, die op het moment van het gevecht 58 jaar oud is. Er is veel te doen om het gevecht dat ook wel 'het grootste gevecht van de 21e eeuw' wordt genoemd.