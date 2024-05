Jake Paul tegen Mike Tyson: van de grote angst van Jutta Leerdam tot de vergaande voorbereidingen

Nog voordat Jake Paul en Mike Tyson de ring in zijn gestapt, is hun gevecht al het meest spraakmakende duel van het jaar. De datum van 20 juli komt steeds dichterbij. In dit artikel hebben we daarom alles nog een keer op een rij gezet. Van de vergaande voorbereiding van Tyson tot de grote angst van Jutta Leerdam.

Het wordt nu al 'de grootste bokspartij van de 21e eeuw' genoemd. De 27-jarige YouTube-vechter Paul gaat het opnemen tegen de dertig jaar oudere bokslegende Tyson. Laatstgenoemde won in zijn carrière vijftig van zijn 58 partijen in de ring. Hij sloeg daarin maar liefst 44 keer zijn tegenstander knock-out. Paul verloor slechts één partij in zijn carrière tot nu toe. Het belooft dus een indrukwekkend duel te worden.

Knock-out

Het lijkt erop dat de wedstrijd tussen Tyson en Paul ook met een knock-out beslist gaat worden. De regels rondom het gevecht zijn uitgelekt, en die lijken een einde met een K.O. te forceren. De rondes duren twee minuten in plaats van drie, wat gebruikelijk is, en er worden zwaardere handschoenen gebruikt. Door de zware handschoenen zit er meer kracht achter de stoten. Daarnaast zal de intensiteit van de stoten hoger zijn door de verkorte rondes.

'Mishandeling van een oude man'

Het idee dat de voormalig zwaargewichtkampioen met een knock-out uitgeschakeld kan worden door een YouTuber, valt niet bij iedereen in goede aarde. Online wordt al vanaf de aankondiging van het duel veel gespeculeerd. De partij tussen Tyson en Paul zou niet eerlijk zijn vanwege het leeftijdsverschil. "Dit neigt naar mishandeling van een oude man", zei Remy Bonjasky eerder. "Tyson is de beste geweest, maar heeft niet meer dezelfde snelheid en drive. Dat kan ook niet. Daar moet je niet zo'n jong iemand tegenover zetten."

Bovendien zou het gevecht alleen maar draaien om likes en geld. "Dat is slecht voor de sport", vindt MMA-vechter Conor McGregor. "Het is leeg", zei hij. "Ik wil tegen de jonge atleten die nu opkomen zeggen: word geen YouTube-vechter. Ga voor wereldtitels en de Olympische Spelen. Dat is hoe je jouw naam in de geschiedenisboeken krijgt."

Tyson is topfit

Maar ondanks zijn leeftijd voelt de 57-jarige bokser zich nog steeds topfit. Op zijn Instagram deelt Iron Mike veel video's van zijn trainingen. Daarbij schrijft hij vaak een boodschap aan Paul. "Ik kan niet wachten tot dit Jake is", schreef hij bijvoorbeeld bij een video over zijn tegenstander.

Omgekeerd vindt ook Paul het leuk om Tyson uit te dagen in de media. Zo reageerde hij in een interview op het gevecht van zijn tegenstander in 1997 met Evander Holyfield waarin Tyson het oor van zijn tegenstander afbeet. "Hij kan mijn oor niet afbijten als ik zijn tanden eruit sla", zei Paul lachend.

Vergaande voorbereiding

Hoewel Paul een stuk jonger is, maakt Tyson toch indruk op hem. Dat komt ook door zijn voorbereiding. De bokslegende liet weten dat hij richting het gevecht met Jake Paul geen wiet meer gaat roken en geen seks meer gaat hebben. "Dan gaat hij heel boos zijn en op scherp staan", zei Paul daarover. "Dat is flink angstaanjagend. Hij gaat een gekooid dier zijn, woest en helemaal gevuld." Zelf zou de vriend van schaatsster Jutta Leerdam dat echt niet kunnen.

Ook Paul heeft nog een plan in zijn voorbereiding op het gevecht. Hij wil zijn lichaam nog meer laten groeien. De Amerikaan woont op een groot landgoed op Puerto Rico en bereidt zich daar ook voor op de wedstrijd. Op het eiland sport hij in een enorme gym. Zijn plan is om aan te komen tot hij 110 kilogram weegt, en vervolgens vlak voor het gevecht weer af te vallen naar 99 kilogram. "Door tijdens mijn trainingskamp met zo'n hoog gewicht te trainen, is het net alsof ik de hele tijd met een extra vest van negen kilogram aan heb getraind. Daardoor zullen mijn spieren veel sterker worden en zal mijn snelheid er niet onder leiden", legt Paul uit.

Angst Jutta Leerdam

Er zit ook een flink Nederlands tintje aan het 'gevecht van de eeuw'. Paul is al meer dan een jaar samen met de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam. Zij was tijdens de eerste voorbereiding veel bij Paul in Puerto Rico, waar hij traint. Maar ze is, ondanks de zelfverzekerdheid van haar vriend, angstig voor het duel. Dat liet ze merken in een podcast met Jake Paul. "Schat, wat als hij je knock-out slaat?", vroeg Leerdam angstig aan haar vriend. "Kijk maar gewoon weg", probeert Paul het weg te lachen.

Maar Paul wil Leerdams zorgen ook niet alleen maar weglachen. "Denk je dat je dan gaat huilen?", vroeg hij aan de Nederlandse topschaatsster. "Ja, absoluut. Omdat ik me dan slecht voel en hoop dat je oké bent." Ze maakt zich toch zorgen over het gevecht. "Ik vind het niet oké als hij knock-out gaat. Dat is mijn toekomstige man. Misschien moeten we er maar niet over praten."

Leerdam vindt ook dat de kracht van Tyson niet onderschat moet worden. "Hij is eng en super sterk. Hij is wel ouder, maar zijn lichaam herinnert zich al die kracht. Hij heeft zo lang getraind op topniveau en dat is hij echt niet zomaar kwijt."

Bizarre ticketprijzen

Het 'gevecht van de eeuw' vindt plaats op 20 juli in Texas. Het wordt live uitgezonden op Netflix. De echte fans die bij het evenement aanwezig willen zijn, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Een VIP-ticket kost namelijk wel 2 miljoen dollar. Daarvoor krijg je wel unieke zitplekken en kan je tien mensen meenemen naar het gevecht. Je mag ook op de foto met Paul en Tyson. Wie weet kun je ook nog een foto met Leerdam scoren. Zij zal ongetwijfeld bij het gevecht van haar vriend aanwezig zijn.

Persconferentie

Op maandag 13 mei, twee maanden voor het gevecht, is de eerste persconferentie van de twee. Die is vanaf 23.30 uur Nederlandse tijd live te zien op Netflix.