'Volg je hart': Jutta Leerdam laat voor het eerst van zich horen na keuze om solo te gaan

Jutta Leerdam maakte afgelopen week de dappere keuze om alleen naar de Winterspelen van 2026 in Milaan toe te werken. Ze bedankte Team IKO, met wie Leerdam bijna een overeenkomst had, voor de gesprekken. Het precieze project van Leerdam is nog niet bekend, daar liet ze nog weinig over los. Via TikTok deelde de schaatsdiva wel wat, met cryptische teksten die lijken te gaan over haar keuze.

"Onderaan de streep nam het uiteindelijk meer van mij dan wat ik terug kreeg. En dat is voor beide partijen oké. Daarom ook echt alle liefde en respect naar Team IKO, die hebben meegedacht om mij in hun structuur te laten passen", schreef Leerdam op Instagram over haar keuze. "Elke mogelijke route binnen de schaatswereld vergeleek ik met een individuele route. Een route met mensen waar ik in geloof is iets wat ik niet kan loslaten."

Cryptische teksten op TikTok

"Laten we hard werken. Wij zijn anders meiden", schreef Leerdam bij een video op TikTok. Ook stond er tekst in beeld: "Ik nadat ik de wereld vertelde dat ik bij geen enkel team aansluit en besloot solo te gaan". Achter de tekst volgde een hartje met vuur.

In de andere TikTok-video, die Leerdam waarschijnlijk maakte net voordat ze op de racefiets stapte gezien haar outfit, benoemde ze dat mensen 'hun hart' moesten volgen. "Zelfs als je je hoofd stoot", zette erbij. De begeleidende songtekst bij de TikTok van Leerdam kwam van het nummer Almost (Sweet Music) van Hozier.

Solo

Team IKO hoopte op een dreamteam met Jutta Leerdam en Joy Beune, wereldkampioene allround. Die kwam er niet door het besluit van Leerdam. "Wij hebben heel veel respect voor de keuze die Leerdam heeft gemaakt. Het is erg jammer voor ons, maar uiteindelijk pasten onze wegen toch niet helemaal in elkaar", zei teambaas Martin ten Hove van Team IKO tegenover deze site.

Oud-schaatser Erben Wennemars had advies voor Leerdam. Hij vergelijkt de situatie met de Zweed Nils van der Poel, die een specialist was op de lange afstanden en zonder ploeg olympisch kampioen werd. Wel moet Leerdam volgens hem goede mensen om haar heen verzamelen en kijken naar eventuele trainingspartners: "Mannelijke neo-profs of subtoppers, die het heel leuk vinden om te schaatsen. Daar kan ze dan achteraan rijden."