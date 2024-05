Jutta Leerdam brengt emotionele boodschap op speciale Moederdag: 'Ik heb het hier nooit gedeeld'

Het is Moederdag en dat is een emotionele dag voor Jutta Leerdam. De topschaatsster deelde nieuws over haar zieke moeder in een beladen boodschap op Instagram. Ook dankte ze haar 'andere moeder' voor haar zorgen.

Leerdam deelde afgelopen seizoen dat haar moeder ziek is en dat ze daar grote zorgen over had. Veel verder in detail wilde ze niet treden, maar op deze voor haar speciale dag komt ze met mooi nieuws. "Fijne Moederdag voor niet alleen de liefste, maar ook de sterkte mama van de wereld. Ik heb er hier nog nooit over gepraat, maar mijn sterke moeder heeft net stage 3 slokdarmkanker verslagen", begint Leerdam haar boodschap.

'Zo dankbaar'

"Mama, je bent mijn winnaar. Je hebt een tweede kans gekregen en ik ben zo dankbaar dat je er nog steeds bent. We krijgen de kans om nog veel meer mooie herinneringen te maken samen. Voor alle mensen die vandaag een zware dag hebben, zend ik al mijn liefde", sluit Leerdam de boodschap over haar 'rolmodel' moeder af.

Jutta Leerdam deelde op haar sociale media een emotionele boodschap over Moederdag. ©Instagram Jutta Leerdam

Schoonmoeder

Een slide in haar Instagram Stories later geeft ze ook nog even aandacht aan haar schoonmoeder: Pam Stepnick. Zij is de moeder van Jake en Logan Paul en wordt binnenkort oma. "Fijne Moederdag aan mijn lieve schoonmoeder. Ik ben gezegend met zo'n bijzondere vrouw om me heen", schrijft Leerdam.

Jutta Leerdam met haar schoonmoeder Pam. ©Instagram Jutta Leerdam

Solo

Leerdam maakte afgelopen week bekend het nieuwe schaatsseizoen solo in te gaan. Ze moest weg bij Schaatsteam Jumbo nadat beide partijen er niet uitkwamen over een contractverlenging. Vervolgens leek ze dichtbij een overgang naar Team IKO, de ploeg waar ook Joy Beune voor schaatst, maar ketsten ook die gesprekken af. Vervolgens besloot ze individueel verder te gaan. Hoe ze dat precies in gaat vullen, is nog onduidelijk.

Jake Paul

De Nederlandse schaatsster was de afgelopen maand in Puerto Rico en Amerika om daar vakantie te vieren met haar vriend Jake Paul. Hij is op zijn beurt in training voor het gevecht van zijn leven. De bokser, die vroeger influencer en Youtuber was, vecht op 20 juli tegen bokslegende Mike Tyson. Dat gevecht is live op Netflix en Leerdam is bang voor wat er gaat gebeuren tijdens het gevecht.

Eigen baas

Wellicht kan ze samen met haar schoonmoeder Pam naar het gevecht kijken en in de aanloop goed voor Paul zorgen. Leerdam zit niet aan een ploeg vast en kan dus haar eigen schema maken. Zo kan ze ook zelf haar tijd indelen en bepalen wanneer ze in Amerika is en wanneer ze tijd met haar moeder door kan brengen.