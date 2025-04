'Vechter' Jake Paul openhartig over mentale problemen: 'Het is eng om in de spiegel te kijken'

Gekke uitspraken zijn Jake Paul niet gek, gekke acties ook niet. Maar achter het masker van de stoere en sterke Amerikaanse influencer gaat ook iemand anders schuil. Paul toont in de tweede aflevering van de realityserie Paul American ook de kant die (mentale) hulp nodig heeft. "Om met alle haat om te gaan."

Zwaar in- en uit ademend begint Paul aan de nieuwe episode. Het is onderdeel van een ritme dat hij zichzelf heeft aangemeten, jaren geleden al. Gesteund door een kale, maar verder volgetatoeërde gast, probeert Paul de rust in zijn hoofd te vinden en de haat om te zetten in iets positiefs. "Toen ik begon met werken met een therapeut, was het alsof ik 1000 stappen terug moest zetten", is de flamboyante Paul open over zijn mentale hulp.

Topschaatsster Leerdam ziet droom van Jake Paul uitkomen: 'Ik lijk net Jutta' Ze zijn hét sterrenkoppel in de sport van dit moment: Jutta Leerdam en Jake Paul. De Nederlandse topschaatsster en de Amerikaanse vechter zijn inmiddels verloofd en in de realityserie Paul American blijkt hoe leuk de twee het, waar ze ook zitten met elkaar, hebben. Zelfs via een telefoongesprek hebben de twee de grootste lol.

'Eng om in de spiegel te kijken'

"Het is eng om in de spiegel te kijken. Het is niet makkelijk, maar het is werken. Ook dat ademen is letterlijk werk. Door meditatie kan ik alle haat van de wereld accepteren en het loslaten." Die haat wordt vertolkt door allerlei uitspraken van commentatoren tijdens zijn eerste bokswedstrijden. Een van hen durft in Paul American zijn eerste indruk van Paul te delen. "Hij moest volwassen worden. Ik dacht fuck this guy. Ik wilde niet dat hij dit ging doen."

'Wat een slap gedoe allemaal': Topdarter Michael van Gerwen zucht diep bij vraag over Jake Paul Van Gerwyn Price tegen Jake Paul tot het flink verhoogde prijzengeld; topdarter Michael van Gerwen nam woensdag in Berlijn, de speelstad voor de Premier League Darts donderdagavond, uitgebreid de tijd om over de ontwikkelingen in zijn sport te praten met Sportnieuws.nl. "Geld moet niet de drijfveer zijn."

Therapeut

Die kale gast met tatoeages over zijn hele lichaam blijkt Pauls therapeut te zijn. Hij geeft Paul richting en oefeningen om tot zichzelf te komen. Adviezen als 'voel je adem en haal er meer energie en levenskracht uit' en 'maak gebruik van deze versterkte kracht', komen voorbij terwijl Paul in een verder lege boksring zit. Hoewel hij al twaalf partijen gebokst heeft, waarvan hij er elf won, wordt hij nog altijd niet gewaardeerd als vechtsporter. Dat voelt voor hem althans zo.

Bizarre opvoeding voor Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) en broer Logan: 'We werden geslagen' Jutta Leerdam is door haar verloving met Jake Paul in een bijzondere schoonfamilie terechtgekomen. De Amerikaan kreeg net als zijn broer Logan te maken met een op zijn minst discutabele manier van opvoeden, al is de vader van de broers zich van geen kwaad bewust.

'Dat joch van Disney Channel'

"Ik heb mezelf bewezen in de ring. Maar wat ik ook doe, mensen willen mij nog steeds zien als dat joch van Disney Channel. Dus ik moet de wereld weer z'n ongelijk bewijzen. Maar dat komt mij goed uit, want ik ben een vechter."

De realityserie Paul American is in Nederland elke donderdag te zien op streamingdienst HBO Max.