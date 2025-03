Jutta Leerdam krijgt bij thuiskomst speciale verrassing van schoonbroer Logan Paul

Jutta Leerdam voelt zich nu echt 'thuis' in Puerto Rico, zo wordt steeds duidelijker via sociale media. De Nederlandse topschaatsster kreeg een speciale verrassing van haar schoonfamilie en schreef bij de beelden daarvan een veelzeggende tekst: 'Home.'

De wereldberoemde Logan Paul had samen met zijn verloofde Nina Agdal het huis van Jake Paul versierd, een paar dagen nadat de Amerikaanse bokser Leerdam ten huwelijk had gevraagd. Jake en Jutta genoten in de tussentijd met hun ouders van een bezoekje aan het Caribische eiland Saint-Lucia, in de buurt van Puerto Rico.

De tekst 'congratulations' hing in ballonnen aan de muur, hoewel er een paar letters omlaag waren gezakt. Leerdam deelde er een foto van, mét natuurlijk de verlovingsring in het groot op de voorgrond. De ring lijkt met enige fantasie een beetje op een ijsbaan, en dat zou precies de de bedoeling zijn geweest.

Stralende ouders van Jutta Leerdam en Jake Paul genieten van verlovingsfeestje op Caribisch eiland Jutta Leerdam en Jake Paul vierden dit weekend hun verloving op een prachtige locatie. Zij waren met familie afgereisd naar een prachtig eiland in de Caraïben: Saint-Lucia. De ouders van de Nederlandse topsschaatsster konden natuurlijk niet ontbreken.

Bijzondere, peperdure ring

In een TikTok reageerde iemand in de comments: 'Hij zei: ik maak een schaatsster tot mijn verloofde, dan moet ik haar een schaatsbaan als ring geven! Gefeliciteerd!' Leerdam reageerde daarop: 'Dat is echt wat hij zei!' De ring zou volgens een juwelier tussen de 700.000 en één miljoen dollar kosten.

Jutta Leerdam deelt geheimpje over verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg: 'Dat zei hij echt!' Jutta Leerdam krijgt maar geen genoeg van haar prachtige verlovingsring en haar fans ook niet. De Nederlandse topschaatsster plaatste een video met haar verloofde Jake Paul op TikTok en deelde in de reacties een geheimpje over de ring.

Paul hoeft het voor het geld niet te laten. De Amerikaanse bokser verdient bakken met geld als promoter van zijn eigen sport. Niet voor niks zei Leerdam al eerder dat niet alleen zij, maar ook haar ouders als 'prinsesjes' worden behandeld door hem. Ruud en Monique werden in de watten gelegd toen ze bij zijn gevecht tegen Mike Tyson aanwezig waren.

Hij hoopt de Nederlandse schaatsster na de Olympische Winterspelen van 2026 naar Puerto Rico te krijgen. Leerdam liet in haar video's al vaker weten zich echt thuis te voelen op het eiland, dat onderdeel is van de Verenigde Staten.

Twijfels over verloving Jutta Leerdam en Jake Paul: 'Benieuwd hoe lang het duurt' Jake Paul vroeg afgelopen weekend Jutta Leerdam ten huwelijk en dat zorgde voor héél veel positieve reacties. Ook bij tv-programma Renze werd er aandacht aan besteed, maar daar zette één van de tafelgasten - Angela de Jong - de nodige vraagtekens bij de verloving.

Vraagtekens bij huwelijk

Waar Leerdam en Paul overladen werden met felicitaties na het heuglijke nieuws, was er vanuit Nederland ook enige kritiek. Columniste Angela de Jong vroeg zich in de talkshow Renze hardop af hoe lang het huwelijk stand zou houden. "Het is duidelijk een generatiekloof en ik wens ze ook echt al het geluk van de wereld. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt."