Bokser Jake Paul ondervindt nog steeds de gevolgen van zijn gevecht tegen Anthony Joshua. De Amerikaan verloor op knock-out en brak door de genadeklap zijn kaak op twee plekken. Hij sprak over de behandeling met een aantal chirurgen. Een daarvan bood hem iets opvallends aan.

De verloofde van Jutta Leerdam zit nog wel even in de lappenmand. Het herstel van de kaakbreuk is zwaar en hij zal voorlopig ook niet meer in de ring kunnen stappen. Vanwege zijn letsel werd Paul door de Florida Athletic Commission geschorst. Hij mag niet vechten totdat een gecertificeerde dokter van de bond hem heeft goedgekeurd.

De 28-jarige staat nauw in contact met zijn artsen. Hij heeft zelfs een podcast opgenomen met twee neurochirurgen, gespecialiseerd in het brein, ruggenmerg, zenuwen, wervelkolom en schedel. Daarin spreken ze over de gevolgen van ernstig letsel bij sporters.

Bizar cadeau

Een van de chirurgen had nog een verrassing voor Paul in petto. Hij had een cadeau meegenomen. "Dit is ziek. Niemand heeft dit", zegt de bokser als hij het overhandigt krijgt. Het is namelijk een model van zijn schedel met daarin de twee titaniumplaten die zijn kaak bij elkaar houden.

"Het is wel een beetje eng om te zien hoe groot die breuken zijn", vervolgt hij met het schedel in zijn handen. "Maar oké, het ziet er eng uit eerlijk gezegd."

Paul sprak zich onlangs nog uit over de gevolgen van zijn gebroken kaak. "Het herstelproces is wel een beetje pittig. Ik ben een beetje moe, want ik slaap slecht. Als ik op het kussen ga liggen, dan schiet mijn kaak omhoog en schrik ik wakker", zei hij bij DAZN.