Onthullende blik achter de schermen door Jutta Leerdam: 'Hier vloek ik in het Nederlands'

Topschaatsster Jutta Leerdam is zielsgelukkig met haar verloofde Jake Paul. Ze geniet nog na van het huwelijksaanzoek dat de steenrijke Amerikaanse influencer en bokser in maart 2025 deed. In een vlog kijkt ze vrijdag nogmaals terug op het spektakel van de afgelopen tijd.

Ze omschrijft deel twee van haar vlog over hun trip naar het eiland Saint Lucia zo: "Ik hou ervan om mijn vlogjes te maken, want dan denk ik weer terug aan die momenten." De dag begint met snorkelen in het water nabij de onafhankelijke eilandnatie in het Caribisch gebied.

"Jake en ik spelen min of meer zeemeerminnetje", voegt ze toe.

Kleding

Terug in hun kamer was het tijd voor Leerdam om zichzelf om te kleden voor de rest van de dag. Ze laat enkele opties zien die ze overwoog, zoals een roze combinatie en een wit setje, dat ze uiteindelijk koos. "Nu ik terugblik, zie ik al de nervositeit op het gezicht van Jake". Hij had immers het geheime plan in zijn hoofd om later die dag Leerdam ten huwelijk te vragen.

Paul gaf haar geen feedback waar ze wat mee kon wat betreft de kleding. "Hier vloek ik in het Nederlands, want Jake zei dat hij beide keuzes geweldig vond", moppert Leerdam.

Aanzoek

Dan volgt het romantische aanzoek, te midden van talloze bloemen en bloemblaadjes. "Mijn hartslag was wel 180 slagen per minuut", verklapt de topschaatsster. "Ik was in shock, ik was letterlijk aan het trillen."

Ondanks al deze openheid wil Leerdam toch een momentje voor zichzelf houden. "Wat hij precies tegen mij heeft gezegd, ga ik niet delen." Wel wil ze kwijt hoe het verder ging: "Na zijn aanzoek zei hij: 'Laten we naar het strand gaan. We moeten een paar foto's nemen voordat de zon verdwijnt.'"

Familie

Daar aangekomen bleek Pauls familie present te zijn. "Maar ik was ook teleurgesteld", zegt ze, want ze had haar eigen familie willen treffen. Uiteindeelijk bleken haar vader en moeder toch ook te zijn opgetrommeld.

"Het was de beste dag in mijn leven. Hij weet hoe hij me blij moet maken." Wel is ze nog verbaasd over iets: "Die morgen had ik nog via FaceTime met mijn moeder gebeld en toen was ze nog thuis."

