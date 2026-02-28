Dat er 195.000 euro voor het gouden schaatspak van Jutta Leerdam is betaald, heeft ook de rest van de wereld bereikt. De Nederlandse olympisch kampioene op de 1000 meter beheerst het nieuws daarmee.

TeamNL en MatchWornShirt sloegen de handen ineen voor een waanzinnige veiling van olympische items. Een deel van de opbrengst zou gaan naar de (ijs)vereniging waar de Nederlandse atleet zou zijn groot geworden. Met name Leerdams pak van haar 1000 meter kwam tot een krankzinnig bedrag. 75 procent daarvan ging naar IJsvereniging Pijnacker, waar zij haar eerste stapjes zette op het ijs.

"Topsporters houden een heel warm gevoel voor de club waar het ooit begon en ze willen kinderen actief stimuleren om te gaan sporten. Met deze veiling willen we benadrukken hoe belangrijk de sportverenigingen zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van Nederlands talent", verklaarde André Cats, directeur topsport NOC*NSF, de gedachte van de veiling.

Gouden pak Jutta Leerdam beheerst buitenlandse media

Op de slotdag stond de teller voor Leerdams pak op 9000 euro. Daar kwam dus in de laatste fase een bizar bedrag bovenop. 'Hevige biedingsoorlog om het olympische pak van Leerdam!', kopt Sport Bild. 'Tot een uur voor het einde van de veiling was het hoogste bod iets meer dan 9.000 euro. Daarna ontstond er een nek-aan-nekrace tussen twee bieders – uiteindelijk won één van hen met het ongelooflijke bedrag van 195.000 euro', schrijven ze erover.

Ook Toronto Sun gaat ermee aan de haal. 'Het olympische wedstrijdpak van Jutta Leerdam, dat viraal ging na een foto met een sportbeha, is voor meer dan 230.000 dollar verkocht op een online veiling', valt er te lezen. Ook enkele andere media gaan er met het opvallende nieuwtje mee vandoor. Wie de winnende bieder is, is niet bekend.