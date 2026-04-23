Het is nog altijd onduidelijk of Jutta Leerdam komend jaar nog wel actief zal zijn als schaatsster, maar de olympisch kampioene maakte woensdag plotseling haar opwachting in een hele andere sport. De topschaatsster deed mee aan een bijzondere voetbaltoernooi en pakte daar direct een prijs. Ook viel ze op door een aantal opmerkelijke acties.

Leerdam geniet ontzettend van haar vrije tijd na het intense schaatsjaar. Ze brengt een groot gedeelte van haar tijd uiteraard door aan de andere kant van de wereld, want daar woont haar verloofde Jake Paul. De Amerikaan heeft zelf ook een druk leven en dus is dit de ideale periode voor de twee om wat tijd met elkaar door te brengen.

Leerdam maakt uitstapje naar voetbalveld

De twee hebben ongetwijfeld veel gemeen, maar één van die dingen is het feit dat ze allebei reclame maken voor het drankje Celsius. Leerdam poseert op sociale media net als Paul geregeld met een blikje van het merk in haar hand. Het is bedoeld als energiedrankje, maar daardoor er is in het verleden ook kritiek op het bedrijf geweest vanwege de wel erg hoge hoeveelheid cafeïne die erin zou zitten.

Het merk organiseerde woensdag een voetbaltoernooi met vier teams van allerlei ambassadeurs van het merk. Leerdam was daar, in tegenstelling tot Paul, van de partij en werd ingedeeld in het gele team. Haar uitstapje naar het voetbalveld werd direct een succes, want de schaatsster won met haar team twee wedstrijden en werd daarmee de winnaar van het toernooi. Leerdam was ook betrokken bij een aantal opmerkelijke momenten.

Assist en onbedoelde kopstoot

Zo liet ze in de halve finale met een prachtige assist zien dat er ook wat voetbaltalent in haar lichaam aanwezig is. In de wedstrijd tegen het witte team gaf ze een gevoelig lobje over twee tegenstanders waarna haar ploeggenoot wist te scoren.

Marlon juggles it over Dixie D'Amelio then finishes off a pass from Jutta Leerdam 🔥 pic.twitter.com/24xDQrr5nP — Chip 🍪 (@ChipGotIt_) April 23, 2026

In de finale gebeurde er later echter iets heel knulligs. Een van haar teamgenoten tikte een bal die naast zou gaan per ongeluk in eigen doel en kwam daarna ook nog met zijn hoofd in botsing met het hoofd van Leerdam. De schaatsster voelde na die onbedoelde kopstoot even aan haar hoofd, maar de schade viel gelukkig mee en haar team wist de wedstrijd toch te winnen.

Ray scored an own goal and accidentally headbutted Jake Paul’s wife, Jutta Leerdam, during the Celsius Football Tournament 💀 pic.twitter.com/vbvcdveb5T — StreamsEra (@StreamersEra) April 23, 2026

Onduidelijkheid over toekomst

Wie weet is er dus nog een nieuwe sportcarrière voor Leerdam mogelijk als ze besluit om te stoppen met schaatsen. Het is namelijk nog onzeker wat de olympisch kampioene op de 1000 meter gaat doen. In aanloop naar de Spelen hintte verloofde Paul er meermaals op dat Leerdam na het winnen van een gouden plak snel zou gaan stoppen, omdat de twee graag een gezin willen stichten. De schaatsster heeft daar zelf echter nog geen duidelijkheid over gegeven.