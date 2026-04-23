Luke Littler pakt de laatste jaren bijna alle grote titels in het darts en dus is zijn bankrekening inmiddels ook flink gevuld. De topdarter kan zo nu en dan dus wel wat geld uitgeven en doet dat ook. Littler heeft samen met twee andere bekende Britten een opmerkelijke aankoop gedaan en die is vervolgens vernoemd naar een collega van de wereldkampioen.

Littler bezocht vorige maand het bekende Cheltenham Festival, waar paardenraces worden gehouden. Het evenement is vooral een excuus voor heel veel Britten om ongegeneerd te kunnen gokken op de uitkomst. De 19-jarige Littler bezocht het festival tweemaal en is dusdanig verknocht geraakt aan het paardenracen dat hij nu zelf een racepaard heeft gekocht.

Dat heeft hij echter niet alleen gedaan, maar samen met collega-darter Stephen Bunting en voormalig topvoetballer Michael Owen. Het bekende sportdrietal heeft een twee jaar oud paard op de kop weten te tikken voor het slordige bedrag van 54.000 Britse pond, dat is omgerekend zo'n 62.250 euro.

Opmerkelijke naam

Het dier wordt momenteel klaargestoomd voor het grote werk en wordt in Cheshire nu getraind oor Hugo Palmer. De trainer van het dier vindt het mooi dat Littler zo geïnteresseerd: "Het is geweldig dat een jonge gast er nu bij betrokken is. De meeste bekende eigenaren van paarden zijn van mijn generatie dus het mooi om mensen van de nieuwe generatie te hebben."

Het paard heeft overigens een hele opmerkelijk naam gekregen, want het dier is vernoemd naar één van de twee darters: Bunting Mental. Dat is een term die een belangrijke rol speelde in de toegenomen populariteit van de topdarter. Zo wordt er vaak 'Let's go Bunting Mental' gezongen als hij op het podium staat.

Premier League Darts

De twee topdarters zijn er nog niet in geslaagd om een bezoek te brengen aan de plek waar het dier wordt getraind. Ze zijn momenteel namelijk erg druk door hun deelname aan de Premier League. Beide spelers komen ook donderdag in Liverpool weer in actie in die competitie. Voor Bunting wordt dat een thuiswedstrijd, want hij komt uit de regio en is groot fan van de voetbalclub van coach Arne Slot. Hij zal waarschijnlijk flink worden aangemoedigd.

Littler kan als fan van aartsrivaal Manchester United een vijandiger ontvangst verwachten. Daar zal de wereldkampioen inmiddels wel aan gewend zijn, want dat was ook de vorige jaren het geval. Littler werd daarbij ook vorige week in Rotterdam al flink uitgefloten door een eerder incident met Gian van Veen.