Tennisster Eva Lys heeft met haar prestaties nog niet per se de aandacht op zich weten te vestigen, maar op sociale media lukt haar dat maar al te goed. Dat komt mede doordat de 24-jarige Duitse niet bang is om van alles over zichzelf te delen en ook over haar liefdesleven neemt ze geen blad voor de mond.

De enorme stijging aan populariteit kwam op gang nadat Lys vorig jaar verrassend de achtste finales op de Australian Open haalde. Ze verloor in de kwalificaties, maar mocht door een aantal afmeldingen als lucky loser toch meedoen aan het hoofdtoernooi.

Ze verraste daarin door drie zeges te boeken en werd daarmee de eerste lucky loser ooit die bij de vrouwen tot de vierde ronde op een grandslamtoernooi wist door te dringen. Daarin verloor ze kansloos van wereldtopper Iga Swiatek, maar door haar knappe resultaat en de openheid in interviews kreeg haar populariteit een enorme boost. Inmiddels heeft Lys zelfs meer dan 300.000 volgers op Instagram.

Lys openhartig over liefdesleven

De Duitse deelt heel veel van haar leven via sociale media en ook in interviews blijkt ze behoorlijk openhartig. In gesprek met Clay Tenis kreeg ze bijvoorbeeld de vraag of ze ooit met een collega zou daten en daar kwam een heel duidelijk antwoord op: "Nee."

Lys probeerde vervolgens uit te leggen waarom: "Ik weet wat er nodig is in deze tak. Het neemt zoveel van je leven in beslag dus ik probeer mijn privéleven ver weg van de sport te houden. Het is verfrissend om vrienden en hobby's buiten het tennis te hebben."

Toch mogen geïnteresseerden wel nog een beetje hoop koesteren, want de Duitse liet ook een kleine opening: "Je weet het natuurlijk nooit, maar op dit moment is het een nee." Bij de vraag of er veel collega's zijn geweest die het hebben geprobeerd, hield ze zich op de vlakte. "Dat kan ik niet beantwoorden dus ik hou het bij geen commentaar", reageert Lys lachend.

Moeizaam jaar

Waar het met haar populariteit erg goed gaat, kan dat niet gezegd worden over het sportieve vlak. Lys begon het jaar nog als nummer 39 van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar plek 72. Die daling valt wel simpel te verklaren, want de Duitse lag er onlangs ruim twee maanden uit. Lys was deze week ook van de partij bij het WTA 1000-toernooi in Madrid, maar werd daar in de eerste ronde geklopt door Shuai Zhang.