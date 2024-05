Jutta Leerdam (vijfde) verliest verkiezing mooiste vrouw van Nederland

Jutta Leerdam mag zich de op vier na mooiste vrouw van Nederland noemen. Dat blijkt uit de verkiezing van mannenblad FHM. Jaarlijks publiceert het tijdschrift een top vijfhonderd van mooiste vrouwen van Nederland. Dit keer staat de Nederlandse schaatsster op plek vijf in de ranking van 2024.

Leerdam won in 2019 al een keer de verkiezing tot mooiste sportvrouw van Nederland. Mooiste vrouw in het algemeen won ze nog niet. Ook in 2024 vond de jury de 25-jarige Leerdam niet de mooiste van het stel. Die eer ging naar Gwen van Poorten. Zij is presentatrice en influencer op sociale media. Ze volgt Romy Monteiro op, die in 2023 de prijs won.

Jutta Leerdam: topschaatsster zonder ploeg én influencer met veelbesproken privéleven en vriend Jake Paul Jutta Leerdam is dé ster van het internationale schaatsen. Met dank aan haar prestaties op de ijsbaan, maar ook dankzij haar leven daarbuiten. De boksende influencer Jake Paul is haar vriend en via sociale media zijn hun avonturen op de voet te volgen. Dit is Jutta Leerdam, de 25-jarige langebaanschaatsster uit 's-Gravenzande.

Sylvie Meis en Monica Geuze

Leerdam staat dus op vijf en Van Poorten op één. Tussen hen in staan nog drie namen: fotomodel Imaan Hammam (plek twee), Sylvie Meis (plek drie) en Monica Geuze (plek vier). Meis, de ex-vrouw van voormalig voetballer Rafael van der Vaart, eindigt niet alleen in de top drie, maar kreeg ook nog de award 'Koningin van de eeuw'. Ze is zeer vereerd met die verkiezing en zegt dat ze ervan houdt om 'haar vrouwelijkheid te vieren'.

'Leuk om mijn vrouwelijkheid te vieren': trotse Sylvie Meis uitgeroepen tot 'Koningin van de eeuw' Sylvie Meis is bij mannenblad FHM in de prijzen gevallen. De ex-vrouw van ex-voetballer Rafael van der Vaart heeft twintig jaar na haar eerste keer bij FHM een soort all-time-favorite award gekregen. Ze laat weten erg trots te zijn op die prijs.

Nieuwe relatie

Ook influencer Monica Geuze heeft gek genoeg iets met sport te maken. Zij had jarenlang een relatie met voetballer Lars Veldwijk. Samen kregen ze een dochter in 2018: Zara-Lizzy. In 2019 zetten de twee een punt achter hun relatie. Sinds kort is ze samen met een andere voetballer: de Brit James Lawrence. Dat bevestigde ze zelf na het lekken van diverse foto's van haar met haar nieuwe liefde.

Monica Geuze bevestigt relatie met deze Britse voetballer De relatie tussen Monica Geuze en voetballer James Lawrence is officieel. Dat heeft de 29-jarige Geuze bevestigd aan RTL Boulevard. "Ik heb weer een vriendje."

Yolanthe Cabau

In de top tien van FHM van de mooiste vrouwen van Nederland staat nog één naam die iets met sport te maken heeft: Yolanthe Cabau. Zij was jarenlang samen met recordinternational Wesley Sneijder. Toen hij vreemdging, gingen ze in 2019 uit elkaar. Ze kregen samen nog wel zoontje Xess Xava.

Gwen van Poorten Imaan Hammam Sylvie Meis Monica Geuze Jutta Leerdam Yolanthe Cabau Marijn Kuipers Romy Monteiro Robin Hölzken Amaka Enem

Mooiste sportvrouw

Van alle sportvrouwen bij elkaar werd Lieke Klaver dit jaar verkozen tot mooiste sportvrouw van het land. Zij is atlete en gaan we terugzien op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Wie denkt dat de verkiezing van het mannenblad een ordinaire vleeskeuring is, moet naar gasthoofdredacteur Sylvana IJsselmuiden luisteren. “Ik vind de FHM500 een heel mooie en positieve verkiezing. Er wordt wel eens kritiek op gegeven dat het een vleeskeuring zou zijn. Maar in mijn ogen is feminisme ook je seksualiteit kunnen uiten en laten zien, zonder daarop veroordeeld te worden.”