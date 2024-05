Trotse Sylvie Meis gekroond tot 'mooiste vrouw van de eeuw': 'Zij hebben mij op de kaart gezet'

Sylvie Meis is bij mannenblad FHM in de prijzen gevallen. De ex-vrouw van ex-voetballer Rafael van der Vaart heeft twintig jaar na haar eerste keer bij FHM een soort all-time-favorite award gekregen. Ze laat weten erg trots te zijn op die prijs.

De inmiddels 46-jarige Meis werd door FHM gekroond tot Queen of the Century (Koningin van de Eeuw, red.) "Ik heb altijd warme herinneringen gekoesterd aan FHM. Zij hebben mij destijds op de kaart gezet en dat heeft mijn carrière in een stroomversnelling gebracht. Ik vind het leuk om mijn vrouwelijkheid te vieren, het is voor mij ook een vorm van zelfbewustzijn en het helpt me echt vrouw te voelen. Het is een grote eer deze titel te dragen."

Damian van der Vaart

Sylvie Meis is de ex-vrouw van Rafael van der Vaart. Hij was jarenlang een van de beste Nederlandse voetballers, kwam onder meer uit voor Oranje, Ajax, HSV, Real Madrid en Tottenham Hotspur. In 2003 kregen Van der Vaart en Meis een relatie, in 2005 trouwden ze. Tijdens hun huwelijk kregen ze één zoon: Damian van der Vaart. Hij werd in 2006 geboren. In 2013 ging het stel uit elkaar.

Liefdes Sylvie Meis

Meis datete na haar relatie met Van der Vaart met verschillende mannen, maar geen van die relaties hield echt lang stand. Charbel Auoad (2017) en Niclas Castello (2020-2023) zijn de mannen waar ze serieus mee was. Met de eerste was Meis verloofd, met Castello drie jaar getrouwd, waarna in 2023 een scheiding volgde.

Estavana Polman

Van der Vaart is inmiddels sinds 2016 samen met handbalster Estavana Polman. Samen kregen ze een dochter: Jesslynn van der Vaart. Zij is een stuk jonger dan Damian, maar de vier vormen een fijn gezin. Polman is ook bonusmoeder voor Damian en samen brengen ze veel tijd door. Meis is blij met Polman als extra moeder voor haar zoon. Andersom liet Polman al weten goed contact te hebben met Meis. Van der Vaart en Polman krijgen wellicht nog een kindje samen. Daar hoopt Polman in ieder geval zelf op.

Lieke Klaver mooiste sportvrouw

Mannenblad FHM maakt jaarlijks een ranglijst van de 500 mooiste vrouwen van Nederland en reikt prijzen uit aan de winnars. Er zijn diverse categorieën, bijvoorbeeld de mooiste sportvrouw van Nederland. Dat werd dit jaar atlete Lieke Klaver. De 400 meter-specialiste zien we komende zomer op de Olympische Spelen in actie, zowel individueel als op de estafette.