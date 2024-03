Jutta Leerdam krijgt volop complimenten voor gewaagde foto's, Instagram 'in vuur en vlam'

Jutta Leerdam is wel wat gewend op sociale media, maar de post die ze zondag deed, levert zelfs voor haar doen bijzonder veel positieve reacties op. De schaatsdiva maakte zich op een avondje uit met Jake Paul en besloot wat foto's te delen. Tot groot genoegen van haar fans.

Leerdam meldde zich na haar bronzen plak op de WK sprint eerst in Hollywood, om daarna per privéjet naar Miami te vliegen. Daar bezocht ze samen met haar vriend Jake Paul een wedstrijd in de NBA. Dat was voor haar de eerste keer en dat werd pijnlijk duidelijk, tot hilariteit van Paul.

Jutta Leerdam duikt op in Hollywood en geniet na van bronzen medaille op WK sprint Het seizoen is voorbij voor Jutta Leerdam en dus heeft ze weer wat meer tijd om te ontspannen. De Westlandse schaatsdiva geniet momenteel samen met haar vriend Jake Paul in Hollywood van de nodige vrije tijd.

Ook zondag is de Westlandse nog in Miami, waar ze uit eten ging met haar vriend. Leerdam trok voor 'date night' een bijzonder jurk aan en plaatste een aantal gedurfde foto's op haar sociale media. De reacties stroomden vervolgens binnen.

Binnen een uur verzamelde Leerdam 100.000 like op Instagram. Haar 4.3 miljoen volgers zijn lyrisch. En ook een schaatscollega meldde zich: "Oke okeeee", laat Dai Dai Ntab weten, gevolgd door een vlammetje dat doorgaans bedoeld is om aan te geven dat iets 'on fire' is. Vriend Jake Paul geeft haar een tien, terwijl skigrootheid Lindsey Vonn laat weten dat het restaurant waar ze gaat eten geweldig is: "Ik hoop je er snel te zien."

Ook bekende Nederlandse vrouwen zijn onder de indruk, zo blijkt uit de vurige reacties van Daniëlle Oerlemans en Quinty Trustfull.