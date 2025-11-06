Na 2021 is Max Verstappen opnieuw verwikkeld in een zinderende titelstrijd in de Formule 1. Daar zag het in het eerste deel van het seizoen niet naar uit. Maar met nog vier grands prix - en twee sprintraces - te gaan is het gat met WK-leider Lando Norris 36 punten. Toch hoeft Verstappen niet te rekenen op steun van zijn vader Jos in de seizoensapotheose.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland bedroeg de achterstand van Verstappen op de nummer 1 in de WK-stand liefst 104 punten. Dat was toen nog Norris' teamgenoot Oscar Piastri. Daarna won de Nederlander de races in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten en was er een tweede plek in Singapore. Bij de afgelopen grand prix in Mexico beperkte hij de schade op Norris, die de leiding van Piastri overnam in de strijd om de wereldtitel.

Aankomend weekeinde staat de Grand Prix van Brazilië op het programma. Een circuit dat Verstappen goed ligt en waar ook nog eens een sprintrace wordt gehouden. Kortom: de titelkansen van Verstappen zijn nog altijd springleven, al wordt het lastig.

Beperkte steun van vader Jos

Op Interlagos wordt Verstappen gesteund door vader Jos, en mogelijk ook door zijn schoonfamilie. Zijn vriendin Kelly Piquet komt immers uit Brazilië. Mocht de beslissing om de wereldtitel net als in 2021 vallen in de slotrace in Abu Dhabi, dan moet de viervoudig wereldkampioen het zonder zijn vader stellen. Die heeft andere verplichtingen, zo laat hij weten aan De Telegraaf.

Sinds een paar jaar is de 53-jarige Verstappen senior immers weer aan het rallyrijden. Dat zorgt ervoor dat hij de laatste twee grands prix in Qatar en Abu Dhabi mist. Verstappen doet mee aan de East African Safari Classic Rally in Kenia. "En die rally in Afrika ga ik niet afzeggen", is Jos stellig. "Maar als we bijvoorbeeld vroeg zouden uitvallen, kan ik altijd nog naar Abu Dhabi vliegen."

Verstappen en zijn vader hebben tijdens raceweekenden hoe dan ook regelmatig contact. "Niet dat ik me bemoei met zijn rijden, want dat heeft Max al lang niet meer nodig." Jos Verstappen noemt het al een 'enorme bonus' dat zijn zoon nog kans maakt op de wereldtitel. Hij is blij dat Laurent Mekies de zaken over heeft genomen van Christian Horner, met wie hij regelmatig botste. "Het geeft mij veel rust, nu ik zie hoeveel plezier Max weer heeft. Hij is in goede handen."

Grand Prix van Brazilië

Kijkend naar het weer kan het wel eens een interessant weekend worden, ook vanwege het feit dat er een sprintrace op het programma staat. Verstappen heeft de potentie om groot uit te halen in Brazilië, vooral als de omstandigheden chaotisch worden. Maar hij kan zich aan de andere kant geen fouten veroorloven als hij nog écht beslag wil leggen op het kampioenschap.