Victoria Verstappen heeft een liefdevol bericht gedeeld voor haar broer Max. Het is een speciale dag voor de Formule 1-coureur en daarom zet Victoria hem in het zonnetje. Niet alleen als broer, maar ook als oom en als vader.

De viervoudig wereldkampioen vier dinsdag zijn 28e verjaardag. Die bijzondere dag laten zijn geliefden uiteraard niet zomaar voorbij gaan. Hij krijgt felicitaties van zijn jongere zusje en moeder Sophie Kumpen.

"Fijne verjaardag, mijn lieve zoon. Al 28 jaar jouw moeder", schrijft Kumpen over de mijlpaal. Max heeft de racegenen van zijn ouders meegekregen. Kumpen is voormalig karter en autocoureur die vijf jaar lang uitkwam op de Wereldkampioenschappen in de Formula A, K en Super A klasses. Vader Jos heeft een verleden in de Formule 1 en is nog steeds actief als rallycoureur.

'Beste broer, oom en vader'

Ook zijn zusje was ook talentvol in de kart en in 2017 won ze een 100 mijl race op het Genk International Karting Circuit. Ze kwam als eerste over de finish na 114 rondes en 160 kilometer. Uiteindelijk heeft ze voor een andere carrière gekregen. Ze houdt zich veel bezig met mode en lifestyle op Instagram.

Op dat platform schrijft ze dinsdag een liefdevol bericht voor broer Max. "Fijne verjaardaga voor de beste broer, oom en vader", schrijft Victoria. De Red Bull-coureur is oom van haar drie kinderen met verloofde Tom Heuts: Luka, Lio en Hailey. Zelf werd Max in april voor het eerst vader van dochter Lily met zijn vriendin Kelly Piquet. Die heeft al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope. Verstappen heeft een erg goede band met zijn stiefdochter.

Feestelijk weekend

Er is dus weer reden voor een feestje in de familie Verstappen. Dat was afgelopen weekend ook al het geval. Max won zaterdag de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Samen met zijn Britse teamgenoot Chris Lulham won hij met een voorsprong van 22 seconden.

Voor Jos was er ook wat te vieren hij werd namelijk rallykampioen in België. Hij eindigde zaterdag als derde in het algemeen klassement van de East Belgian Rally. Dat was genoeg om zijn eerste titel veilig te stellen. Dochter Victoria was met haar twee zoons bij dat bijzondere moment aanwezig.