Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Singapore, waar hij geen heel goede herinneringen aan heeft. Maar de Nederlander reist met goede moed af naar het Marina Bay Street Circuit, omdat hij de laatste twee races deze maand winnend afsloot. Hier vind je de tijden voor de Grand Prix van Singapore.

Verstappen heeft op een aantal circuits gereden als Formule 1-coureur en nog niet gewonnen. Maar van de huidige kalender blijkt alleen de GP van Singapore nog een doorn in het oog van de viervoudig wereldkampioen. Andere races waar hij geen P1 wist te pakken, waren: Rusland, Turkije, Portugal, Italië (Toscane GP) en de Eifel GP in Duitsland.

Hoe moeilijk de race in Singapore is voor Verstappen, blijkt uit 2023. De Nederlander had tien races op rij gewonnen (een record), tot hij naar het Zuid-Aziatische land moest. Het onverslaanbare Red Bull bleek opeens wél te verslaan: Verstappen werd vijfde, Ferrari-coureur Carlos Sainz greep P1.

GP van Singapore wordt veelbepalend

Ook vorig seizoen was Lando Norris van McLaren sneller. Dat team was de afgelopen maanden veruit de snelste op de grid en gaat naar alle waarschijnlijkheid ook de constructeurstitel pakken. Maar de afgelopen twee races kwam de klad erin: Verstappen won in Italië én Azerbeidzjan, terwijl Norris en Oscar Piastri belangrijke punten lieten liggen.

De (tijdelijke) wisseling van de wacht schopt mogelijk ook de coureurstitel in de war. Piastri en Norris hadden een zeer riante voorsprong op Verstappen, maar hij heeft de achterstand enigszins gedicht. 69 punten op Piastri is nog steeds een enorm gat. De Grand Prix van Singapore lijkt dé race waaruit moet blijken of Verstappen mee gaat strijden om de wereldtitel. Een eerste zege daar zou zeker weten angst in boezemen bij McLaren.

Tijden GP Singapore F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 11.30 uur - 12.30 uur

Tweede vrije training: 15.00 uur - 16.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 11.30 uur - 12.30 uur

Kwalificatie: 15.00 uur - 16.00 uur



Zondag

Race: 14.00 uur - 16.00 uur

Druk weekend voor Max Verstappen

Vorige week stond er geen F1-race op het programma en dat gaf Verstappen de gelegenheid om te debuteren in een andere klasse: de GT3. Hij reed in een Ferrari direct naar de overwinning op de Nürburgring Nordschleife.