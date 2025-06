Max Verstappen kende een weekend om heel erg snel te vergeten, De Nederlander van Red Bull wilde het gat met concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri dolgraag verkleinen, maar de race liep uit op een ramp in Oostenrijk. Al in de eerste ronde was het einde wedstrijd voor de viervoudig wereldkampioen. Kelly Piquet gaf na die teleurstelling vrij snel een teken van leven.

De levenspartner van Verstappen zit niet bij de pakken neer en was op zondag ook met andere dingen bezig. Zo deelt ze foto's van haar kleren die ze gebruikt om te sporten. "Aan de late kant voor mijn cardio", schrijft ze op haar Instagram Story. Het sporten bleek niet de enige activiteit die ze ondernam. Ze genoot ook nog van een fraaie boottocht in de stralende zon.

'Uitgeputte' Kelly Piquet

Ze kon een ontspannen dagje wel gebruiken, want de voorbije maanden hebben ongetwijfeld hun tol geëist. Piquet noemde zichzelf afgelopen weekend nog 'een uitgeputte mama'. Eind april werd ze namelijk moeder van Lily, het dochtertje van haar en Verstappen. Piquet had met Penelope al een dochtertje en deelt van haar veelvuldig beelden op Instagram. Onlangs was ze nog met haar oudste kind op een boot te zien. Lily wordt, ongetwijfeld vanwege haar leeftijd, meer beschermd op sociale media.

Vervelend weekend Max Verstappen

Piquet zal ongetwijfeld hebben meegekregen dat het weekend van Verstappen een stuk minder prettig was. De Nederlander moet het hele Formule 1-seizoen al toekijken hoe de McLarens van Piastri en Norris sneller en beter zijn. Na een frustrerende kwalificatie moest Verstappen vanaf plek zeven aan een inhaalrace beginnen, maar die kans kreeg hij niet eens. Al na een paar bochten tikte Kimi Antonelli hem van de baan. De race van Verstappen zat er al op voordat het echt begonnen was en Piastri en Norris liepen nog verder uit.

Het Formule 1-seizoen is bijna op de helft, maar het gat met de coureurs van McLaren lijkt al onoverbrugbaar. Verstappen staat op een derde plaats met 155 punten. Norris (201) en WK-leider Pisatri (216) hebben dus al een flink gat geslagen. Omdat ploeggenoot Yuki Tsunoda al helemaal moeite heeft met punten sprokken, staat Red Bull slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Tsunoda heeft pas zeven punten in de Red Bull gesprokkeld. waardoor de Oostenrijkse renstal onder Mercedes, Ferrari en McLaren staat.

Verstappen heeft dus een wonder nodig en hoopt deze week op revanche. Dan reist de Formule 1-karavaan door naar Groor-Brittannië. Op het circuit van Silverstone kan de Nederalnder het verschil verkleinen.