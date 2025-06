Na de zomerstop moet er duidelijkheid zijn wie er volgend seizoen voor Mercedes gaan rijden. Dat ultimatum heeft teambaas Toto Wolff gesteld tegenover Motorsport.com. Hij liet onlangs ook al doorschemeren dat er gesprekken zijn met Max Verstappen.

De huidige coureurs George Russell en Kimi Antonelli hebben nog niet getekend voor volgend seizoen, hetgeen afgelopen weekeinde opnieuw het verhaal voedde dat Max Verstappen wel eens Red Bull zou kunnen inruilen voor de Duitse renstal.

Verstappen

Wolff bevestigde afgelopen weekend de interesse in het werven van Verstappen en dat er gesprekken gaande zijn. Hij benadrukte dat het op dit moment niet heel realistisch is dat de viervoudig wereldkampioen gaat tekenen bij Mercedes. Teambaas Christian Horner van Red Bull noemde een vertrek van Verstappen onzin en "pure speculatie".

"Er zijn natuurlijk gesprekken. Ik ben er open en transparant over", zei Wolff. "Op een bepaald moment in de komende maanden moeten we het weten. Ik wil niet een coureur onnodig in onzekerheid laten."

Zomerstop

Na de GP van Hongarije op 3 augustus is er een pauze tot aan de Dutch Grand Prix op Zandvoort op 31 augustus. "Je moet respectvol omgaan met de belanghebbenden in dit proces. Als teambaas van het beste automerk ter wereld is het duidelijk dat je onderzoekt wat de viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen, en dat kan nog wel even duren", aldus Wolff, die ook liet blijken dat hij tevreden is over het huidige duo Russell en Antonelli.

Mercedes staat op dit moment derde in het constructeursklassement. George Russel staat op dit moment vierde in het klassement van de coureurs, Antonelli staat op dit moment zevende. Laatstgenoemde haalde afgelopen weekend geen punten op de GP van Oostenrijk, omdat hij Max Verstappen van de baan aftikte en daardoor ook zelf uitviel.