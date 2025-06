De vijfde wereldtitel van Max Verstappen lijkt verder weg dan ooit na een dramatische race in Oostenrijk. De Nederlander viel zondag al na een halve ronde uit door een crash, veroorzaakt door de jonge Italiaanse coureur Kimi Antonelli. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de opvallend reactie van Verstappen.

“Nou, nou, nou… Een groot drama daar in Oostenrijk”, opent Van As. Hoog vult aan: “Er waren zo’n 60.000 Nederlandse fans meegereisd en dan ligt Verstappen er al in de eerste ronde uit. Binnen twintig seconden was het klaar.”

Max Verstappen beleeft drama bij GP Oostenrijk, rookie maakt excuses richting Nederlander Max Verstappen is zondag na een halve ronde uitgevallen tijdens de GP van Oostenrijk. De Nederlander kreeg een tik van Kimi Antonelli en kon vervolgens niet verder. Ook de Italiaan viel uit. Dankzij het sterke optreden van McLaren lijkt de vijfde wereldtitel verder weg dan ooit voor Verstappen.

Milde reactie

Hoog zag hoe Verstappen werd geraakt door Antonelli en in zijn zijn reactie opvallend beheerst bleef. “Hij was echt mild richting Antonelli”, zegt ze. Van As zag echter ook iets anders: “Ik zag een foto vlak na het incident. Toen was hij wel emotioneel.”

Hoog begrijpt dat. “Die eerste reactie zit vol emotie. Maar daarna is hij met Antonelli in gesprek gegaan. Die had zich via de boordradio al verontschuldigd. Verstappen accepteerde die excuses, noemde hem zelfs een getalenteerde coureur. Hij zei ook: dit soort dingen gebeuren."

Max Verstappen reageert op excuses na aanrijding in GP van Oostenrijk: 'Toen was het meteen klaar' Formule 1-coureur Max Verstappen heeft gereageerd op de excuses van Kimi Antonelli na de aanrijding in de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn Mercedes knalde tegen de Nederlander en beiden vielen uit. Daarna gingen ze kort in gesprek met elkaar.

'Dan was het een ander verhaal'

Toch denkt Hoog dat het anders had kunnen lopen: “Het was natuurlijk een heel ander verhaal geweest als het bijvoorbeeld Piastri was geweest. Of een andere directe concurrent.”

Na het incident lijkt de titelstrijd voorbij voor Verstappen. “We kunnen nu wel afscheid nemen van het idee dat ‘we’ wereldkampioen worden”, zegt Hoog. “Dat wordt nu wel héél moeilijk”, beaamt Van As.

Nachtmerrie voor Max Verstappen compleet: wereldtitel uit zicht na sterk optreden McLaren bij GP Oostenrijk Max Verstappen heeft zondag een forse dreun gekregen in de strijd om de wereldtitel. Bij de Grand Prix van Oostenrijk viel de Nederlander al in de eerste ronde uit na een botsing met rookie Kimi Antonelli. McLaren profiteerde maximaal: Lando Norris won, Oscar Piastri werd tweede. Verstappens achterstand in het WK-klassement loopt daarmee verder op, zijn vijfde wereldtitel lijkt voorlopig uit zicht.

Kleine kans

Hoog licht toe: “Max heeft zich dit seizoen ook nooit echt op de titel gefocust. Wij wel, de media ook. Maar de enige manier waarop het nog zou kunnen, is als de twee McLarens minimaal twee races uitvallen én Max alles wint. Die kans is echt heel klein.”

Toch houdt Van As nog een beetje hoop: “We hebben het hier al vaker over gehad. Of het nog kan… je weet het niet. Pas richting het einde weten we het zeker. Maar ja, de kans is klein.” “Ik waardeer je optimisme”, lacht Hoog. “Ik hou altijd hoop", reageert Van As.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Met deze week: het drama van Max Verstappen in Oostenrijk, het Nederlandse succes tijdens het EK landenteams in Madrid en de start van Wimbledon. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: