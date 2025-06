Kimi Antonelli was er hoogspersoonlijk verantwoordelijk voor dat zijn race tijdens de GP van Oostenrijk én die van Max Verstappen al in de tweede bocht van de eerste ronde eindigde. Dat is de conclusie van de stewards, die de botsing tussen de twee Formule 1-coureurs hebben beoordeeld en straffen hebben uitgedeeld aan de Mercedes-rookie.

De achttienjarige Italiaan verremde zich in de tweede bocht, probeerde een botsing met Liam Lawson te ontwijken door de rem even los te laten, maar raakte daardoor Verstappen vol op de zijkant. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen spinde en moest de strijd om de winst meteen staken in Oostenrijk, de 'thuisrace' van zijn team Red Bull Racing. De stewards zijn normaliter iets coulanter als het om crashes en botsingen gaat in de eerste ronde, vanwege de chaos op de baan, maar zijn nu luid en duidelijk.

Buitenlandse media schrikken van emotionele Max Verstappen in GP van Oostenrijk: 'Denk niet dat hij getroost kan worden' Max Verstappen viel zondag in de eerste ronde uit tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zagen ze ook in het buitenland. De Nederlanse Formule-coureur reageerde meteen vanuit emotie, viel Britse media op.

Gridstraf en punten op superlicentie

Antonelli krijgt bij de volgende race waar hij aan meedoet, normaal gesproken de GP van Groot-Brittannië, een gridstraf van drie plekken. De Mercedes-coureur kan dus op zijn best op de vierde plek starten, maar gezien de sterke concurrentie zal zijn positie tijdens de kwalificatie een stuk lager uitvallen. Ook kreeg de jonge Italiaan twee strafpunten op zijn superlicentie. Maar omdat het het debuutseizoen is in de Formule 1 voor Antonelli, zijn die strafpunten nu nog niet heel duur.

Max Verstappen reageert op excuses na aanrijding in GP van Oostenrijk: 'Toen was het meteen klaar' Formule 1-coureur Max Verstappen heeft gereageerd op de excuses van Kimi Antonelli na de aanrijding in de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn Mercedes knalde tegen de Nederlander en beiden vielen uit. Daarna gingen ze kort in gesprek met elkaar.

Verstappen niet boos

Verstappen treft volgens het onderzoek totaal geen blaam en krijgt dus logischerwijs ook geen straf. Zelf zei de Nederlander al geen kwaad bloed te voelen richting Antonelli. De Mercedes-coureur mag nog tegen de straf in beroep gaan, maar dat zal hij naar verwachting niet doen. Ook hij was zich schuldbewust na de botsing met Verstappen, die een vroege uitvalbeurt voor beide coureurs opleverde. Omdat de schuld duidelijk is en de straf niet meer tijdens de race ingelost kon worden, moet Antonelli nu tijdens de volgende race op de blaren zitten.

Max Verstappen beleeft drama bij GP Oostenrijk, rookie maakt excuses richting Nederlander Max Verstappen is zondag na een halve ronde uitgevallen tijdens de GP van Oostenrijk. De Nederlander kreeg een tik van Kimi Antonelli en kon vervolgens niet verder. Ook de Italiaan viel uit. Dankzij het sterke optreden van McLaren lijkt de vijfde wereldtitel verder weg dan ooit voor Verstappen.

Strafpunten Max Verstappen

Verstappen had de afgelopen 12 maanden dusdanig veel strafpunten verzameld, dat hij 'op scherp' stond tijdens onder andere de GP van Canada. Na de uitvalbeurt in Oostenrijk komt er geen punt meer bij en vervallen er per maandag weer twee, waardoor hij op negen staat. Bij twaalf strafpunten wordt een coureur automatisch geschorst voor de volgende race. De volgende punten van Verstappen vervallen pas weer eind oktober 2025, dus de Nederlander zal tot ver na de zomer op zijn hoede moeten blijven.