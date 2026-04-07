Max Verstappen kijkt inmiddels al reikhalzend uit naar zijn debuut bij de 24 uur van de Nürburgring. In aanloop naar die race oefende hij al enkele keren met zijn team tijdens een GT3-race, waar hij bovendien een geheim trucje gebruikte. En dat leidde tot verbazing bij een van zijn nieuwe teamgenoten.

De legendarische 24 uur van de Nürburgring wordt verreden op 16 en 17 mei mét Max Verstappen aan de start. Bovendien mag hij in het weekend van 18 april al aan de bak, want dan worden de kwalificaties verreden. Daar is de Red Bull-coureur uiteraard bij, daar er geen Formule 1-races worden gehouden. Maar eerder dit jaar racete Verstappen ook al op de Nordschleife, en daar imponeerde hij zijn nieuwe teamgenoten behoorlijk.

Indrukwekkende Verstappen

Verstappen neemt namelijk deel met zijn eigen team, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, samen met teamgenoten Dani Juncadella uit Spanje en Jules Gounon uit Frankrijk. En Juncadella was behoorlijk onder de indruk van de prestaties van de Nederlander in de Endurance-klasse. "Het was indrukwekkend om te zien hoe goed hij in de buurt kon blijven van de concurrentie in een GT3-auto op dit circuit", aldus de Spanjaard in gesprek met Motorsport.com.

Geheim trucje

Bovendien wist Verstappen zelfs een listig trucje, waar hij de veel meer ervaren Juncadella iets mee kon leren. "Hij deed zelfs iets heel speciaals, waar we na de race nog over hebben gepraat. Het is iets waar ik zelf nooit over heb nagedacht, terwijl ik al heel lang in GT-wagens rijd", vervolgt de 34-jarige Spanjaard.

"Ik ga nu niet vertellen wat het is, want ik hou het liever voor mezelf. Het is een leuk trucje dat hij heeft gevonden. Misschien dat ik het ooit ga vertellen." We zullen dus nog minstens tot de 24 uur van de Nürburgring moeten wachten om een antwoord te vinden.

Zelfvertrouwen

Bovendien maakt Verstappen ook veel indruk met het zelfvertrouwen dat hij uitstraalt. "Het is niet per se zijn rijstijl, maar het is het enorme vertrouwen dat hij heeft om in een auto te stappen die hij nauwelijks kent op een circuit dat uitzonderlijk veel zelfvertrouwen vereist", vertelt Juncadella daarover.

De Spanjaard heeft ook wel een idee waar de kwaliteiten van Verstappen in de totaal verschillende auto vandaan komen. "Zijn ervaring in het simracen gaf hem een voordeel. Door alle GT-races online, snapte hij hoe je tegen anderen moet racen en situaties moet inschatten voordat ze daadwerkelijk gebeuren. Het laat zien hoe gepassioneerd hij is als het om racen gaat", besluit Juncadella, die met vertrouwen toeleeft naar de race in mei.