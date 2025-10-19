Kelly Piquet was er niet bij in de Verenigde Staten, maar genoot desondanks volop van de zege van Max Verstappen in Austin, Texas. Zijn vriendin noemt het een 'perfect weekend'.

En dat is niet onterecht. Verstappen begon op vrijdag met een vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace. Daar pakte hij direct pole position, waarna hij op zaterdag ook overtuigend de sprintrace won. Later stond ook de kwalificatie voor de echte race op het programma, waar de Nederlander weer zijn Red Bull naar P1 knalde.

Verstappen overtuigde ook bij de hoofdrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zijn vriendin bekeek de wedstrijd voor de televisie, vermoedelijk thuis in Monaco. De moeder van de kleine Lily filmde trots hoe haar vriend zijn monteurs in de armen sprong na zijn zege in Austin.

Hoop voor de familie Verstappen

Eerder op de zondag hulde ze de kleine Lily al in een truitje met de Amerikaanse vlag erop. De jonge dochter van Verstappen en zijn vriendin is eind april van dit jaar geboren. Piquet kreeg eerder al een dochter met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat: Penelope.

Bij het Braziliaanse model Piquet zal ook de hoop toenemen dat Verstappen tóch zijn vijfde wereldtitel (op rij) kan pakken. Het gat was ooit 104 punten en momenteel staat de Limburger nog maar veertig punten achter op Oscar Piastri in de WK-stand. Er staan nog vijf raceweekenden - inclusief twee sprintraces - op het programma.

Grote kans in Maxico

Verstappen reist vanuit Brazilië direct door naar Mexico, waar komende week alweer de grand prix in Mexico-Stad op het programma staat. De Nederlander is daar normaliter oppermachtig; niet voor niks heeft hij de meeste overwinningen (vijf) op zijn naam staan op het Autódrome Hermanos Rodriguez.