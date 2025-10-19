Iedereen in de Formule 1-wereld is het erover eens dat Max Verstappen nog altijd kans maakt op de wereldtitel. Na het winnen van de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn alle buitenlandse media enorm lovend over de 'kannibaal'.

La Gazzetta Dello Sport kopt: 'Kannibaal Verstappen wint ook de GP van Austin en heropent het wereldkampioenschap.' De Nederlandse topcoureur heeft het gat met WK-leider Oscar Piastri namelijk verkleind tot veertig punten. Voor de Grand Prix van Nederland was dat nog 104 punten.

Dit is de WK-stand in de Formule 1.

De Italiaanse krant gaat verder: 'Het was een perfect weekend voor Verstappen, wiens schaduw steeds groter wordt voor de McLaren-coureurs met nog vijf ronden te gaan in het wereldkampioenschap.' Gazzetta ziet ook dat WK-leider Piastri het moeilijk had in Texas. 'De vijfde plaats ging naar Piastri, de meest teleurstellende van het Amerikaanse weekend, aangezien zijn rivalen voor het kampioenschap nu steeds dichterbij komen.'

'Zijn rug doet pijn'

'Verstappen wint met pijn', was de mysterieuze kop van BILD. Maar daarna komt de uitleg: 'Verstappens rug doet pijn door de hobbels op het lange rechte stuk in Texas. Zijn fysiotherapeut vertelde dit voor de start aan Sky.' Ook het Duitse medium schrijft over 'de grootste comeback in de geschiedenis van de Formule 1'.

Het Laatste Nieuws zag een 'autoritaire' Verstappen. De Belgen zagen dat het gevecht achter de viervoudig wereldkampioen - tussen Lando Norris en Charles Leclerc - in het voordeel werkte van de Nederlander. Hij kon zodoende namelijk wegrijden bij de andere coureurs. 'Hij zag zijn voorsprong beetje bij beetje groter worden door het ellebogenwerk achter zich.'

Record in zicht voor Verstappen

Ook dook het medium iets dieper in op de punten die nog te verdienen zijn, met vijf races en twee sprintraces voor de boeg. 'Dat betekent dat er nog een maximum van 141 punten te verdienen is voor de jagende Nederlander.'

Mocht Verstappen de achterstand nog goedmaken, zou dat een record zijn. Nog nooit won een F1-piloot een kampioenschap na 104 punten achter te hebben gestaan. Het record staat momenteel op naam van Sebastian Vettel, die in de tweede helft van 2012 nog 44 punten goedmaakte op Fernando Alonso.