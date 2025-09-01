Kelly Piquet was zondag niet aanwezig bij de Grand Prix van Nederland, waar haar vriend Max Verstappen tweede werd. Zij was tijdens de race in Zandvoort aanwezig op een Portugees circuit, waar het Braziliaanse model met haar vader oude herinneringen ophaalde.

De 36-jarige Piquet is met haar vader Nelson Piquet, zo is te zien in haar Instagram Stories. Samen kijken ze naar een oude Formule 1-auto. En dat is er niet zomaar één: Piquet senior werd in 1983 -voor de tweede keer - wereldkampioen Formule 1 in de Brabham BT52B. Dat was in die tijd een veelbesproken wagen.

De renstal van Bernie Ecclestone werd in dat jaar op heterdaad betrapt op het gebruik van 'niet-conforme brandstof'. Renault en Alain Prost protesteerden er niet tegen, waardoor Piquet zijn tweede wereldtitel mocht behouden. Uiteindelijk won de Braziliaan driemaal de wereldtitel, ook nog een keer in 1987 met Williams.

Ook half-Nederlandse zus aanwezig

Op de beelden die de vriendin van Verstappen deelt op Instagram is te zien hoe haar vader nog met passie uitleg geeft over de oude Formule 1-auto. Wat hij zegt is niet duidelijk, want Kelly heeft een muziekje over de video heen geplakt. Ook filmt ze een 'emotionele reünie' van haar vader met een oude bekende. Ook zus Julia Piquet was aanwezig in de pitbox bij het Portugese circuit van Estoril. Kelly en Julia zijn dochters van een Nederlandse moeder: Sylvia Tamsma.

Piquet senior werd drie keer wereldkampioen en heeft sinds afgelopen seizoen een schoonzoon die vier keer de wereldtitel omhoog mocht houden. Verstappen was de afgelopen vier jaar oppermachtig in de hoogste autoklasse, maar lijkt dit jaar de eer te moeten laten aan McLaren. De auto van Oscar Piastri en Lando Norris is een fractie te snel voor Red Bull.

Harde klap voor Lando Norris

Piastri won afgelopen weekend de Grand Prix van Nederland. Lando Norris leek tweede te gaan worden, maar viel in de slotfase uit met een mechanisch probleem. Verstappen pakte daardoor P2 en Isack Hadjar stond daardoor voor het eerst op het podium: P3. Door de uitvalbeurt van Norris staat Piastri nu 34 punten op hem voor (309 om 275). Verstappen staat op geruime achterstand (205), maar is nog altijd de nummer drie in het klassement.