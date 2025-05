Max Verstappen profiteert optimaal van 'onfortuinlijke' actie Lewis Hamilton: 'Ik leidde hem af'

Max Verstappen heeft geluk; na een matige kwalificatie start hij zondag als vierde bij de Grand Prix van Monaco. Dat komt door een gridstraf voor Lewis Hamilton, die de Nederlander in de weg reed tijdens een snelle ronde.

Topcoureur Lewis Hamilton kreeg een gridstraf van drie plaatsen, ondanks zijn beste kwalificatieresultaat van dit seizoen: een vierde plek. Verstappen schuift een plekje op door de gridstraf van drie plekken voor Hamilton. Op de tweede rij start de Nederlandse viervoudig wereldkampioen naast klassementsleider Oscar Piastri. Diens ploeggenoot Lando Norris start vanaf poleposition, met naast hem de Monegask Charles Leclerc van Ferrari.

Onduidelijkheid bij Hamilton

"Ik dacht dat ik niemand in de weg reed, maar mijn team waarschuwde dat Max Verstappen in een snelle ronde zat. Ik ging naar links, maar toen zeiden ze dat hij toch niet in een snelle ronde zat", blikte de dader na afloop van de kwalificatie terug. "Net toen ik weer gas wilde geven, reed ik zo'n tien meter naast de ideale lijn. Ik was weliswaar van de racelijn af, maar ik heb Verstappen, die wél in een snelle ronde zat, zeker afgeleid."

" Onfortuinlijk", noemde Verstappen de actie van Hamilton, "maar het is wel gebeurd." Over de boordradio was hij een stuk onvriendelijker over de Brit. "Hij zat enorm in de weg", brulde Verstappen verontwaardigd. Na afloop van de kwalificatie leek het alsof de twee het bij legden.

Moeilijk inhalen in Monaco

De Grand Prix van Monaco is vaste prik op de kalender van de Formule 1, alleen door de steeds groter wordende auto's is het lastig inhalen in het prinsendom. Daarom is de kwalificatie op zaterdag vaak van enorm belang. Vorig jaar was de top tien in de race een exacte kopie van de kwalificatie. Wel is er vanaf dit jaar de regel dat coureurs minimaal twee pitstops moeten doen.

Naast Hamilton kregen ook Lance Stroll (drie plekken) en Oliver Bearman (tien plekken) een gridstraf. Zij beginnen respectievelijk als negentiende en twintigste. Naast Verstappen profiteren Isack Hadjar (Racing Bulls) en Fernando Alonso (Aston Martin) van de gridstraf van Hamilton, ook zij schuiven een plek op.