Hij was jarenlang een trotse sponsor van Max Verstappen, maar is nu bijzonder hard van zijn voetstuk gevallen. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd moet vanwege misdrijven waarschijnlijk twee jaar de cel in en dat is vanwege de link met Verstappen ook groot nieuws in het buitenland.

Van Eerd was lange tijd dé topman van de supermarktketen die jarenlang aan Verstappen verbonden was. Maar liefst tien jaar was Jumbo een van de meest prominenten sponsoren van de coureur. Dat begon al toen Verstappen nog aan kartracen deed en in de Formule 3 actief was. Het eindigde met meerdere wereldtitels en leek niet op te kunnen. Totdat de banden in 2024 werden verbroken.

450.000 euro aan contant geld

Twee jaar eerder kwam Van Eerd al in opspraak. Tijdens een inval van de FIOD werd er maar liefst 450.000 euro aan contant geld gevonden in een huis van de voormalig Jumbo-topman, die de zoon is van de Jumbo-oprichter Karel van Eerd. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en zich laten omkopen. Er is twee jaar cel geëist en dus lijkt Van Eerd in de gevangenis te verdwijnen.

Vanwege de geschiedenis met Verstappen gaan ook buitenlandse media met de rechtszaak aan de haal. Daily Express haalt ook de racecarrière van Van Eerd zelf aan, die een succesvol verleden in de autosport heeft. Ook Sportskeeda pakt uit. "CEO van voormalig sponsor van Max Verstappen krijgt twee jaar cel."

'Dramatische val'

Het Portugese Motociclismo spreekt van een 'onverwachte en 'verontrustende' uitspraak voor Van Eerd. "Deze uitspraak heeft zowel in het bedrijsleven als in de sportwereld diepe sporten nagelaten en markeert een dramatische val van een uit de gratie geraakt figuur die ooit beroemd was om zijn bijdragen aan de Nederlandse autosport."

Halverwege het jaar 2023 werd duidelijk dat Jumbo zou stoppen met het sponsoren van Verstappen. Hij was niet de enige die slachtoffer werd van de nieuwe strategie. Ook de wielerploeg (Jumbo-Visma) en schaatsploeg (Jumbo-Visma) kregen kort daarna een nieuwe naam.

Max Verstappen in Nederland

Verstappen zelf is later deze maand weer te bewonderen. De Nederlander komt in eigen land in actie. Tijdens het laatste weekend van augustus vindt de Dutch GP in Zandvoort plaats. Verstappen is momenteel de nummer drie in de WK stand. Zijn Red Bull is dit jaar niet opgewassen tegen de McLarens van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri.