Voor Formule 1-coureur Max Verstappen is het seizoen net van start gegaan. Maar zijn vriendin Kelly Piquet was al een tijdje aan het werk. Ze reist de wereld over als model en influencer, maar nam maandag een beslissing over haar drukke carrière.

De start van een nieuw modeseizoen werd afgelopen maand wereldwijd ingeluid. De Fashion Weeks van New York, Londen, Milaan en Parijs volgden elkaar in razend tempo op. Piquet vloog de wereld rond om modeshows van grote merken bij te wonen in die steden.

Dat betekende ook dat ze de eerste Grand Prix van Verstappen miste. De Nederlandse coureur kwam zondag in actie in Australië. Hij moest na een crash in de kwalificatie vanaf de twintigste startplek beginnen, maar eindigde uiteindelijk als zesde. Het was de eerste race van het kampioenschap met nieuwe reglementen. Daar is de viervoudig wereldkampioen erg kritisch over. "Het is een beetje chaos, soms lijkt het net Mario Kart", zei hij bijvoorbeeld na afloop.

Dochters Lily en Penelope

Piquet miste niet alleen de race, maar ook kostbare tijd met haar dochters. De Braziliaanse kreeg uit een eerdere relatie met ex-coureur Daniil Kvyat een dochter Penelope. Vorig jaar werd ze samen met Verstappen opnieuw moeder van een dochter: Lily. Voor de Red Bull-coureur is het zijn eerste kind.

Daarom nam de 37-jarige een besluit. "Ik ben voor 24 uur naar huis gevlogen om tijd te spenderen met mijn meiden", schrijft ze in haar Instagram Story bij een foto van haar jongste dochter. "Het was de beste beslissing ooit." Na haar bezoek moest ze echter weer aan het werk, maar ze zal snel terugkeren in haar woonplaats Monaco. "Kan niet wachten om morgen weer thuis te zijn", aldus Piquet.

Einde carrière Max Verstappen

Verstappen heeft ook al meermaals laten weten dat hij meer tijd zou willen doorbrengen met zijn gezin. Hij hintte eerder op het einde van zijn carrière in de F1 als de nieuwe regels hem dit seizoen niet bevallen. "Ik word ouder en heb me gerealiseerd dat ik liever tijd doorbreng met mijn familie, voordat het te laat is", zei hij. "Misschien klinkt het dramatisch, maar ik wil niet leven om te racen."