Waar het een zware seizoensstart was in de Formule 1 voor Max Verstappen, kon de Nederlandse coureur alsnog genieten. Niet van de race, maar van zijn vriendin Kelly Piquet.

De Braziliaanse plaatste namelijk op zondag allerlei kiekjes op haar Instagram. Hierin is ze te zien in een blauwe jurk met blote schouders. Verstappen kon deze foto's wel waarderen en kon het dan ook niet laten om te reageren. "Shining", zo schreef de Nederlandse topcoureur.

Diner met beroemde actrice

'Blauw na het donkere', leest het bijschrift van de Instagram-post. Daarmee doelt Piquet waarschijnlijk op de zwarte outfit die ze de dag ervoor droeg. Op zaterdag dook ze op tijdens een diner in Parijs met de wereldberoemde actrice Sofía Vergara. De Colombiaanse ster, onder meer bekend van de populaire komedieserie Modern Family, deelde meerdere foto's van haar verblijf in de Franse hoofdstad op Instagram.

Op een van de beelden is Piquet te zien tijdens een etentje met de wereldberoemde actrice. Vergara behoort al jaren tot de bekendste gezichten van Hollywood. Voor haar rol als Gloria Delgado-Pritchett in Modern Family werd ze meerdere keren genomineerd voor zowel een Emmy Award als een Golden Globe.

Seizoensopener

Voor Piquet kwam het uitstapje op een opvallend moment. Haar partner Verstappen beleefde namelijk een bijzonder lastig raceweekend tijdens de seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne. De Nederlander moest na een crash in de kwalificatie vanaf de twintigste startplaats vertrekken.

In de race vocht de viervoudig wereldkampioen zich vervolgens knap naar voren. Uiteindelijk finishte Verstappen als zesde, al was hij daar allesbehalve tevreden mee. Vooral op de nieuwe regels en het batterijmanagement had hij kritiek. Volgens Verstappen leidde dat soms tot chaotische taferelen op de baan. "Het is een beetje chaos, soms lijkt het net Mario Kart", zei hij na afloop.