'Aanstaande vader Max Verstappen neemt lange pauze van Formule 1'

Het zijn spannende tijden voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 is bezig aan een seizoen waarin hij alles op alles moet zetten om zijn vijfde titel op rij binnen te slepen. En dan is het natuurlijk nog de zwangerschap van zijn vriendin Kelly Piquet, die volgende maand uitgerekend is. Een collega van Verstappen denkt dat de Nederlander binnenkort voor lange tijd niet te zien is op de circuits.

Momenteel zit Verstappen in Saoedi-Arabië voor de vijfde race van het seizoen. De Limburger staat na vier races op een derde plaats in zijn Red Bull, maar bij het Oostenrijkse team is het nog altijd onrustig en dat zorgt voor een geregeld zichtbaar gefrusteerde Nederlander. Daardoor doen er de laatste tijd de nodige geruchten over de toekomst van Verstappen bij het team én de Formule 1.

Daar doet de Engelse krant The Sun nog een schepje bovenop. Het tabloid meldt namelijk dat Verstappen misschien wel een jaar lang niet te zien is in de sport. De destreffende journalist baseert zich op een Formule 1-coureur die anoniem wil blijven, maar tegenover haar meldt dat het 'meest waarschijnlijke' scenario is dat Verstappen een jaartje afstand doet van de sport.

Anonieme Formule 1-coureur

Dat zou volgens de anonieme bron in 2026 het geval zijn. Dit jaar lijkt Verstappen zelfs geen race over te slaan, ook niet vanwege het aanstaande vaderschap. Piquet is uitgerekend in mei en volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is dat in een weekend dat er niet geracet wordt. Dat zou betekenen dat de dochter van racelegende Nelson Piquet na het weekend van zondag 4 mei (GP van Miami) en voor zondag 18 mei (GP Italië) bevalt.

Vertrek bij Red Bull?

Mocht Verstappen toch doorgaan, dan ligt ook de optie om te vertrekken bij Red Bull open. Al veelvuldig is het gegaan over een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen. Zo zouden Mercedes en Aston Martin interesse in hem hebben. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher opperde onlangs nog een opmerkelijke andere bestemming.

Geen vlekkeloos begin in Saoedi-Arabië

In Saoedi-Arabië verliepen de eerste twee trainingen van Red Bull niet vlekkeloos. Verstappen mopperde in VT1 dat hij op bepaalde momenten geen grip had en in de tweede vrije training reed Yuki Tsunoda zijn auto in de prak toen hij een bocht te scherp nam. Zaterdag staat VT3 op de planning én wacht de kwalificatie. De race is op zondagavond.