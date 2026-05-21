Kelly Piquet siert komende maand de cover van een bekend tijdschrift. De vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen schittert in bikini op de zomeruitgave van Harper's Bazaar. Daar geeft ze ook een inkijkje in haar leven als moeder en model.

Piquet is al in zomerse sferen. Ze staat op de cover van de zomereditie van de Griekse versie van Harper's Bazaar. Daarvoor poseert ze in bikini op een boot. De fotoshoot werd niet gehouden op het water in Griekenland, maar vond dicht bij huis plaats voor het Braziliaanse model.

De 37-jarige woont met Verstappen en haar dochters Penelope (die ze kreeg uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat) en Lily in Monaco. De foto's werden gemaakt in de Franse rivièra.

'Vrouwelijkheid en moederschap'

Ze geeft ook een openhartig interview aan het blad. "Veelzijdig en dynamisch vertelt ze ons over hedendaagse vrouwelijkheid, moederschap en de waarde van innerlijke groei", kondigt het tijdschrift aan op Instagram. De editie zal vanaf zondag in de winkels liggen.

Familie onder de indruk

De aankondiging leidt al tot veel positieve reacties. Zo zijn zus Julia en schoonmoeder Sophie Kumpen onder de indruk van de covershoot. Julia en Kelly zijn dochters van voormalig F1-coureur Nelson Piquet en de Nederlandse Sylvia Tamsma.

Kumpen vertoefde vorig jaar zomer nog met haar kinderen en kleinkinderen op een boot. De hele familie Verstappen was daarbij van de partij. De viervoudig F1-wereldkampioen heeft ook een zus: Victoria. Zij heeft twee zoons en een dochter. Zoons Luka en Lio waren onlangs ook aanwezig bij de Grand Prix van Miami.

GP van Canada

Het kampioenschap wordt dit weekend weer hervat met de Grand Prix van Canada. Verstappen staat momenteel zevende in het klassement. Hij maakte vorige week een uitstapje naar de GT3, maar daar glipte de zege van de 24 uur van Nürburgring door zijn vingers.

