Wim Kieft (63) mag dan een EK-held, tv-analist en graag geziene talkshowgast zijn, thuis blijft hij vooral gewoon 'de zoon van'. De oud-topvoetballer vertelt openhartig over de bijzondere band met zijn 93-jarige moeder, die geen uitzending van hem mist én nog altijd kritisch meekijkt naar zijn uiterlijk op televisie. "Wij houden gewoon zielsveel van elkaar", aldus Kieft.

Kieft is een graag geziene gast bij talkshows en voetbalpraatprogramma's. Het afgelopen jaar was hij bijvoorbeeld te zien bij NOS Studio Voetbal, dat afgelopen zondag de laatste uitzending had. Waar de Europees kampioen van 1988 ook verschijnt, zijn moeder zal hem altijd volgen. "Ze kijkt altijd naar mij", zegt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Bijzondere band tussen Wim Kieft en moeder

Met dat gezelschap verblijft Kieft momenteel in Curaçao, waar ze in het kielzog van Vandaag Inside ook iedere werkdag een aflevering maken. Dus moet de oud-topvoetballer zijn moeder even missen. "Ik had haar vanochtend aan de lijn, wij houden gewoon zielsveel van elkaar. Maar je hebt elkaar ook niet heel veel te vertellen, buiten dat het mooi weer is", aldus Kieft.

"Ik zei dat het goed gaat", gaat hij zijn verhaal verder. "Zij zei: 'Geniet maar lieve jongen.' Mijn moeder is zo lief...", wil Kieft doorgaan, waarna Michel van Egmond hem onderbreekt: "Kijk, Wim krijgt kippenvel als hij over zijn moeder praat." Het zorgt voor warme reacties aan tafel. "Ja, leuk", reageert René van der Gijp. Voetbalmakelaar Rob Jansen vindt het "lief".

Kritiek op kledingkeuze

Toch kijkt de 93-jarige moeder van Kieft nog altijd met een kritische blik naar haar zoon. Bijvoorbeeld hoe hij erbij zit tijdens uitzendingen. "Dan zegt ze: 'Je moet je haar anders knippen.' Of: 'Dat t-shirt was niet zo mooi, je moet wat anders aan doen.' Dan gaat ze zo lief mijn haren doen", doet Kieft voor. "Maar jouw moeder moet toch weten dat jij daar niet van bent", haakt Van der Gijp in. "Ja dat weet ze", bevestigt Kieft, waarna de vier kletskonten al gauw een volgend onderwerp aandoen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover