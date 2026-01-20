Kelly Piquet is helemaal in de wolken met de band tussen haar dochters Penelope en Lily. Die laatste werd vorig jaar geboren en is het eerste kind van Max Verstappen. De zussenliefde die is ontstaan maakt de Braziliaanse gelukkig. "Ik kan me niets meer wensen."

Bij de laatste race van 2024 maakten Verstappen en Piquet bekend voor het eerst samen een kind te krijgen. De Braziliaanse had met Penelope al een kind uit een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. In het voorjaar werd Verstappens dochter Lily geboren. In de eerste weken van het nieuwe jaar blikt Piquet in een Q&A op Instagram terug op het afgelopen jaar.

Van wervelwind naar kalme maand

Zo krijgt Piquet de vraag hoe het nu met haar gaat. "Nog steeds een beetje moe van de wervelwind van vorig jaar. Maar zo blij met de kalme januarimaand", reageert ze. De feestdagen bracht ze door met Verstappen, de kinderen en haar familie in Brazilië. Inmiddels is de Nederlander alweer voorzichtig aan het werk. Piquet: "De winterpauze was veel te kort, maar erg erg speciaal."

Zussenliefde tussen Penelope en Lily

Niet alleen voor Verstappen en Piquet is er met de komst van dochter Lily veel veranderd, dat geldt ook voor Penelope. Zij is inmiddels niet meer het enige kind. Volgens de Braziliaanse gaat de oudste zus daar op een prachtige manier mee om. "Deze zussen zijn helemaal verliefd op elkaar en dat is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Ik had me niets meer kunnen wensen", is ze duidelijk.

Waar Piquet regelmatig foto's van Penelope deelt op sociale media, wordt Lily nog buiten de schijnwerpers gehouden. Volgers zijn dan ook benieuwd of ze op haar vader of moeder lijkt. "Ik wil zeggen: een prachtige mix", maakt Piquet kenbaar.

Doelen voor 2026

Inmiddels is Piquet dus in wat rustiger vaarwater gekomen. Het zorgt ervoor dat ze aan haar doelen van 2026 kan werken. De belangrijkste is: "Qua gezondheid gaat het om het opbouwen van meer spiermassa en het proberen een stabiel trainingsschema aan te houden."