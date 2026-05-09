Max Verstappen krijgt wat hij wil. De Nederlander was totaal niet blij met de geldende motorreglementen en maakte dat op niet mis te verstane wij ze kenbaar. Het zeuren heeft effect, want de FIA voert komend jaar een grote verandering door.

2026 gold als nieuw begin in de Formule 1. De FIA wilde groener racen en zorgde voor een eerlijke verdeling qua motor en batterij. Dat beviel Verstappen allerminst. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen was vanaf de eerste grand prix vrij stellig. Zo vergeleek hij F1 met het populaire videospelletje Mario Kart.

Hij twijfelde zelfs openlijk over zijn toekomst. "Ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen", zei hij bij de GP van Japan. "Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval."

FIA komt met antwoord op klagende Max Verstappen

Nu is de verdeling van de aandrijfbron nog 50-50, maar het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog en daarmee het aandeel van de accu omlaag. Technische specialisten van Formule 1-teams en motorfabrikanten gaan de voorstellen uitwerken. De afgelopen periode werden er al wat kleine veranderingen doorgevoerd om de klagende coureurs tegemoet te zien.

Ook al zijn auto's kleiner, lichter en wendbaarder en zijn er dit seizoen veel meer inhaalacties te zien, de onvrede over het gebruik van de batterij overstemde de voordelen. Verstappen klaagde hartgrondig over het feit dat hij continu moet opletten of die batterij voldoende is opgeladen. Coureurs uitten ook hun zorgen over de grote verschillen in snelheid die daardoor ontstaan.

Het leverde zelfs al enkele gevaarlijke situaties op. Bijvoorbeeld de veelbesproken crash van Oliver Bearman in Japan. Hij werd verrast door het enorme snelheidsverschil tussen hem en Franco Colapinto van Alpine. De Brit verloor de controle over zijn auto en vloog met een impact van 50G in de bandenstapel.

