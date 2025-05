Ex van Kelly Piquet spreekt zich uit over Max Verstappen: 'Dat kan zijn carrière schaden'

Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat (de ex van Kelly Piquet) heeft zich uitgesproken over de situatie van Max Verstappen bij Red Bull. De Rus was aanwezig in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna en zag hoe de Nederlander de race won.

Kvyat stelt dat Red Bull Racing over een snelle auto beschikt, waarmee Verstappen de strijd met McLaren kan aangaan. Het team van Oscar Piastri en Lando Norris lijkt dit seizoen het snelste. Zij staan dan ook op plek één en twee in het wereldkampioenschap, voor Verstappen.

De Rus voegt eraan toe de wagen wel een kleine actieradius heeft, waardoor het team er soms naast zit. "De Red Bull is snel, maar alleen binnen een heel beperkt bereik," aldus Kvyat. "Wanneer het team dat venster vindt, presteert Red Bull op hetzelfde niveau als McLaren. In de kwalificatie, als iedereen op nieuwe zachte banden rijdt, lijkt het verschil tussen McLaren en Red Bull niet zo groot."

"Maar gedurende de race wordt dat verschil steeds groter, zoals we duidelijk zagen in Miami", vervolgt de 31-jarige Kvyat. "Daar leken de McLarens en hun coureurs zeer stabiel, met een goede acceleratie en controle over de bandenslijtage en -temperatuur. Bij kleine verschillen zijn al die factoren cruciaal."

Rijstijl Verstappen

Kvyat reageert ook op de verklaringen dat Red Bull auto's ontwikkelt die passen bij de rijstijl van Verstappen. "Dat is mogelijk en klinkt logisch. In de Formule 1 draait alles om details: bandentemperatuur, operationeel venster, afstelling... Het zijn allemaal complexe zaken. Als één element ontbreekt, kan dat grote gevolgen hebben."

"Je kunt een goede coureur zijn, maar als je de banden en de auto niet in het juiste werkgebied krijgt, verlies je veel tijd", aldus de oud-coureur. "Dat aanpassingsproces is fascinerend, maar als een coureur daarin de mist ingaat, kan dat zijn carrière schaden."

Ex Kelly Piquet

Kvyat en Verstappen zijn nauw met elkaar verbonden. De vriendin van de viervoudig wereldkampioen is namelijk de ex-partner van Kvyat. Hij kreeg een dochter met braziliaans model Piquet: Penelope. Ook Verstappen werd onlangs vader van een dochter met zijn vriendin. Op 25 april 2025 werd Lily geboren.

GP Monaco

Komend weekend staat een thuiswedstrijd op het programma voor Verstappen. Dan wordt de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco verreden. Vorig jaar werd de Nederlandse coureur zesde in die GP.