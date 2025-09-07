Badr Hari geniet zichtbaar van de nazomer in Nederland. Op Instagram deelt de kickbokslegende enkele foto's waarop te zien is hoe hij samen met zijn kinderen in een bakfiets op pad gaat. Aan de omgeving is duidelijk te zien dat het Marokkaans-Nederlandse zwaargewicht zich momenteel in Nederland bevindt.

De kickbokslegende woont doorgaans in Marokko, waar hij zijn eigen sportschool Punch by Badr heeft opgericht. Toch strijkt het (voormalig) zwaargewicht nog regelmatig neer in Nederland. Dat valt te zien aan de foto's die hij met enige regelmaat deelt op Instagram.

Kinderen

Ook momenteel lijkt de kickbokser in Nederland te zijn. Op Instagram plaatst hij een aantal foto's met, zo lijkt, zijn jongste drie kinderen. De kickbokser heeft in totaal vijf kinderen met zijn ex-vrouw Daphne Romani: dochters Amber-May, Houda, Aïcha en Nora en zoon Ayden. De laatste twee kinderen zijn een tweeling.

Hari geniet zichtbaar van de momenten met zijn kinderen. Dat valt te zien aan de foto's die hij regelmatig met hen deelt. Hun gezichten maakt hij onherkenbaar, maar aan de stralende lach van de kickbokser te zien, hebben zij het naar hun zin. Hari kan dan ook rekenen op liefdevolle reacties. Onder anderen reality-ster Donny Roelvink en rapper Poke reageren met een hartje.

Vriendin

In 2023 doken de eerste geruchten op dat het huwelijk van Badr Hari en Daphne Romani in zwaar weer verkeerde, mogelijk door een affaire tussen de oud-kickbokser en oppas Eefje Plet. Na een periode van stilte heeft de kickbokser de relatie inmiddels al een poosje wereldkundig gemaakt. Hari leerde de veertien jaar jongere Plet kennen als oppas van zijn kinderen. De twee kwamen met elkaar in contact via het nichtje van de kickbokser.

Carrière

Hari heeft zijn vechtsportcarrière al een tijdje op een lager pitje gezet. Dus heeft hij genoeg tijd over om leuke dingen te doen met zijn kinderen en nieuwe vlam. Hari's laatste gevecht vond plaats in oktober 2023 tijdens Glory 89, waar hij verloor van Uku Jürjendal. Sindsdien is het stil in de ring, maar niet daarbuiten. De kickbokser timmert hard aan de weg met zijn eigen sportschool en is momenteel bezig met de bouw van een nieuwe vestiging in Marokko.