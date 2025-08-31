Dat Badr Hari een kickboksfenomeen is, mag algemeen bekend zijn. Maar het Marokkaans-Nederlandse zwaargewicht blijkt nóg een bijzonder talent te bezitten: tekenen. Op Instagram deelt de 40-jarige kickbokslegende een foto waaruit blijkt dat hij zelf het logo van zijn sportaccommodatie heeft ontworpen.

De kickbokslegende heeft zijn vechtsportcarrière bij Glory al een poosje geleden op een lager pitje gezet. Sindsdien steekt hij veel tijd in zijn eigen sportschool: Punch by Badr, dat inmiddels meerdere vestigingen telt in Marokko. Het (voormalig) zwaargewicht is zelf ook al een tijdje woonachtig het Noord-Afrikaanse land.

Nieuwe vestiging

Dat Hari’s sportschool in Marokko een succesformule is, blijkt wel uit de bouw van een nieuwe vestiging. De kickbokser steekt dan ook veel tijd in zijn huidige leven als ondernemer, iets dat blijkt uit de foto’s van vergaderingen en andere zakelijke bijeenkomsten die hij regelmatig op Instagram deelt.

Onlangs bracht Mike Passenier, de kickbokstrainer met wie hij grote successen vierde bij Glory, een bezoek aan een van de vestigingen. Samen gaven ze daar training aan een nieuwe generatie Marokkaanse kickboksers.

'Het verhaal erachter'

Het logo van zijn succesvolle onderneming blijkt door de kickbokslegende zelf te zijn ontworpen. Op Instagram deelt Badr Hari een foto waarop te zien is hoe hij aan het tekenen is. Aan de schetsen is te zien dat hij verrassend veel creatieve aanleg heeft.

Al had hij, zo blijkt, meerdere pogingen nodig om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Naast hem staat niet alleen een glas Marokkaanse thee, maar liggen ook diverse proppen papier met mislukte schetsen. "Het verhaal achter het logo," luidt het onderschrift bij de foto.

Vakantie

Afgelopen zomer genoot Hari zichtbaar van een vakantie met zijn kinderen en vriendin Eefje Plet. Op Instagram deelde hij foto's waarop te zien was dat hij met hen een circus-optreden had bezocht, een ritje heeft gemaakt in een draaimolen en uiteten is geweest.

Eerder dit jaar werd bekend dat de kickbokslegende een relatie heeft met de veertien jaar jongere Plet. Eerder had hij een relatie met Estelle Cruijff, de nicht van voetbalicoon Johan Cruijff en ex-vrouw van Ruud Gullit, en Daphne Romani, met wie hij vijf kinderen heeft.